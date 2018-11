TP HCM: Khách tố Viện thẩm mỹ US International Clinic & Spa “gian lận, lừa gạt”

(Kiến Thức) - Chị N.T.Q ở Bình Phước mới đây tố cáo về các hoạt động của Viện thẩm mỹ US International Clinic & Spa (TMV US) có dấu hiệu "gian lận, lừa gạt khách hàng".

Cụ thể, ngày 13/11, chị N.T.Q (Bình Phước) đã đến Sở Y Tế TPHCM (số 59 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, quận 1, TPHCM) để phản ánh về việc Viện thẩm mỹ US International Clinic & Spa (VTM US) có những hành vi gian lận trong hoạt động cung cấp dịch vụ làm đẹp.



Đơn trình báo của chị N.T.Q gửi đến Sở Y Tế TPHCM.

Trong đơn trình báo US International Clinic & Spa gian lận với Sở Y tế TP HCM, chị N.T.Q cho hay: "Ngày 24/10/2018, qua Trang Facebook của VTM US (địa chỉ tại đường dẫn sau: https://www.facebook.com/US.InternationalClinic), tôi biết đến dịch vụ thu gọn vòng eo, giảm mỡ các vùng trên cơ thể. Sau đó, tôi được nhân viên tư vấn về dịch vụ và ký thỏa thuận sử dụng dịch vụ với VTM US vào ngày 27/10/2018.

Tuy nhiên, khi bắt đầu sử dụng dịch vụ tại VTM US, tôi phát hiện tại đây gian dối/gian lận trong việc đo số đo các vòng tôi có nhu cầu làm giảm. Nhân viên VTM US đã dùng thước đo có sự cắt nối làm sai lệch số đo.

Cụ thể, số đo của tôi trước khi làm dịch vụ bị ăn gian thêm 6cm, nghĩa là nếu số đo thực của tôi là 56cm thì US đo sẽ lên 62cm, để sau khi kết thúc liệu trình VTM US đo lại bằng số thực thì xem như đã giảm. Thực tế không hề có hiệu quả gì, nhưng khách hàng vẫn phải đóng những khoản phí rất lớn. Tôi cho đây là một hành vi gian lận, lừa đảo chiếm đoạt tài sản khách hàng.

Clip đến làm việc thì VTM US thiếu sự hợp tác do chị N.T.Q cung cấp

Khi tôi đến VTM US để giải quyết vụ việc theo phương án thỏa thuận, hòa giải như đã nêu trong văn bản thỏa thuận thì không có ai làm việc với tôi mà bỏ đi và không đạt thành quả. Một lúc sau đó, có một nhóm người đến yêu cầu chúng tôi những yêu cầu phi lý và có dấu hiệu uy hiếp tôi.



Nhận thấy, sự việc không còn khả năng giải quyết nội bộ giữa hai bên nên tôi gửi đơn này đến quý sở, đề nghị quý sở kiểm tra, giải quyết và làm rõ".

Ngày 14/11, thông tin với PV Kiến Thức, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai – Chánh văn phòng Sở Y Tế TPHCM cho biết, hiện Thanh tra Sở Y Tế đã nắm bắt sự việc liên quan đến VTM US.

C ác vấn đề phản ánh về hoạt động của Viện thẩm mỹ US International Clinic & Spa sẽ phản hồi sau khi nhận thông tin cụ thể.

Ngày 16/11, Kiến Thức đã liên hệ với chị N.T.Q thì được biết, Thanh tra Sở Y Tế TPHCM đã tiếp nhận thông tin trình báo của chị, và tại hôm làm việc ngày 13/11 Thanh tra Sở Y Tế cũng cho biết là có nhiều nạn nhân như chị đến trình báo sau khi sử dụng dịch vụ làm đẹp tại VTM US, có thể sẽ phải chuyển sang cơ quan công an điều tra viện thẩm mỹ này.

Biên nhận của Thanh tra Sở Y Tế TPHCM.

Để làm rõ hơn các vấn đề về VTM US cũng như các hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp, ngày 19/11 Kiến Thức đã liên hệ và gửi thông tin cần tìm hiểu đến Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - Chánh văn phòng Sở, hiện đang đợi thông tin phản hồi từ sở này.

Đáng chú ý, từ tháng 8 - 10/2018, trên phương tiện thông tin đại chúng đã có những bài viết đăng tải phản ánh về hoạt động của VTM US tại số 459B Nguyễn Đình Chiểu, P5, Q3.

Tuy nhiên sau những thông tin đã phản ánh thì cơ quan chức năng gần như chưa có dấu hiệu can thiệp xử lý, bên cạnh đó VTM US vẫn thực hiện các chương trình ưu đãi cũng như làm các dịch vụ rầm rộ trên mạng xã hội, Fanpage của VTM US,..

Thực hư sự việc, Báo Kiến Thức tiếp tục làm rõ và thông tin tới bạn đọc...