Top thực phẩm “vàng” giúp người bệnh thận bảo vệ sức khỏe

Súp lơ là một nguồn chất xơ tuyệt vời cùng nhiều vitamin C, vitamin K và vitamin B folate, rất tốt cho người bệnh thận. Ảnh: hellobacsi. Quả việt quất chứa ít natri, phốt pho và kali nên rất thân thiện với những người bị suy thận. Ảnh: wikicachlam. Cá vược cũng được xem là thực phẩm “vàng” cho người bệnh thận do chứa hàm lượng phốt pho thấp hơn so với các loại cá biển khác. Ảnh: haisantuoicualo. Nho đỏ không chỉ ngon mà còn cung cấp một loạt chất dinh dưỡng như vitamin C, flavonoid có tác dụng giảm viêm. Ảnh: vinfruits. Nếu bạn bị bệnh thận, hãy ăn lòng trắng trứng thay vì lòng đỏ bởi nó cung cấp một nguồn protein chất lượng cao, “thân thiện” với thận. Ảnh: doisongphapluat. Tỏi là loại gia vị người bệnh thận có thể bổ sung vào chế độ ăn của mình. Ảnh: vietnamforestry. Kiều mạch rất bổ dưỡng, cung cấp một lượng vitamin B, magiê, sắt và chất xơ rất tốt cho người bệnh thận. Ảnh: nghebep. Dầu ô liu là một lựa chọn tuyệt vời cho những người mắc bệnh thận. Ảnh: lamthenao. Lúa mì bulgur là một loại ngũ cốc đã có từ lâu đời và “thân thiện” với thận so với các loại ngũ cốc nguyên chất khác có nhiều phốt pho và kali. Ảnh: greenhealthvietnam. Với nhiều vitamin như vitamin K, vitamin C, vitamin B và chất xơ không hòa tan, bắp cải cũng là loại thực phẩm người bệnh thận nên bổ sung vào chế độ ăn của mình. Ảnh: ucamart.

