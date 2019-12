Top thực phẩm người bệnh gút nên kiêng tuyệt đối

Nội tạng: Người bệnh gút nên kiêng tất cả các loại nội tạng động vật như gan, thận và não vì chúng có chứa lượng purine cao, có thể làm tăng mức độ viêm và kích hoạt các cơn gút. Thịt đỏ: Các nghiên cứu chỉ ra rằng những thực phẩm có hàm lượng purine cao này là nguyên nhân chính gây ra các cơn đau ở những người bị bệnh gút. Thịt đỏ cũng bao gồm cả thịt xông khói, gà tây, thịt bê, thịt nai, bò... Động vật có vỏ: Một trong những loại thực phẩm đại kỵ với người bệnh gút khác là động vật có vỏ như tôm hùm và con tôm. Ngoài những thứ này, bạn cũng nên tránh tiêu thụ cá cơm, cá mòi, cá thu, sò điệp, cá trích, trai, cá tuyết, cá hồi và cá tuyết. Hàm lượng purine cao trong những thực phẩm này có hại cho người bệnh gút. Carbohydrate tinh chế như bánh mì trắng, gạo trắng, mì ống, đường có thể ảnh hưởng đến nồng độ axit uric trong cơ thể, do đó gây ra các cuộc tấn công bệnh gút. Carbohydrate tinh chế có hàm lượng đường cao, mà các nghiên cứu chỉ ra, có liên quan đến béo phì - một yếu tố nguy cơ gây bệnh gút. Thực phẩm chế biến như đồ ăn nhẹ, bữa ăn đông lạnh nên tránh khi bị bệnh gút. Các nghiên cứu chỉ ra rằng thực phẩm chế biến là một trong những loại thực phẩm có hại nhất cho người bệnh gút. Những thực phẩm này có thể làm tăng nồng độ axit uric trong cơ thể bạn. Đồ uống có đường: Như đã nói ở trên, đường cực kỳ có hại cho cơ thể bạn khi bị bệnh gút. Hàm lượng đường trong những đồ uống này được cơ thể bạn phân hủy khi tiêu thụ và được sử dụng để giải phóng purin - nguyên nhân chính gây ra các cơn gút. Một nghiên cứu đã chứng minh rằng nước ngọt có đường có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh gút ở nam giới. Rượu: Uống rượu, bia và đồ uống có cồn khác có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh gút ở một mức độ nào đó. Một nghiên cứu đã chứng minh mối tương quan trực tiếp giữa uống rượu bia và bệnh gút. Ngay cả rượu vang cũng làm tăng nguy cơ bị bệnh gút. Do đó người bệnh tuyệt đối nên kiêng rượu bia. Các loại nước ép hoa quả có hương vị thơm ngon, dễ uống và còn giúp làm đẹp cho các chị em phụ nữ. Tuy nhiên, đối với những người mắc bệnh gout thì nó hoàn toàn không có lợi. Các chuyên gia từ ĐH Boston, Mỹ đã thực hiện một cược khảo sát trên 80.000 phụ nữ trong vòng 22 năm liên tục. Kết quả cho thấy nếu một phụ nữ uống 1 cốc nước cam mỗi ngày thì nguy cơ mắc bệnh gout sẽ tăng lên 41%. Sữa đậu nành: Những người mắc bệnh gút cũng không nên dùng sữa đậu nành. Gút là bệnh do rối loạn chuyển hóa purine gây ra trong khi hàm lượng purine có trong sữa đậu nành tương đối cao. Lưu ý rằng chế độ ăn uống lành mạnh có thể giúp kiểm soát lượng axit uric trong cơ thể nhưng bạn có thể vẫn cần thuốc để ngăn chặn các cuộc tấn công của bệnh gút trong tương lai. Ảnh: Boldsky, Internet. Video "Chế độ ăn phòng ngừa bệnh gút". Nguồn: Cuộc sống hạnh phúc.

