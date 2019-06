Top thực phẩm giúp bạn thơm tho suốt ngày hè

Nước là thức uống hàng đầu giúp cơ thể loại bỏ độc tố gây ra mùi hôi cơ thể. Uống đủ nước là cách dễ nhất giúp bạn thơm tho suốt ngày hè. Ảnh: jweb. Sữa chua giúp giảm lượng hợp chất sulfite gây ra mùi. Ngoài ra, vitamin D có trong sữa chua giúp chống lại vi khuẩn có trong miệng, do đó làm giảm mùi hôi miệng. Ảnh: sndimg. Chanh giúp giải độc cơ thể do đặc tính chống oxy hóa cao, do đó uống nước chanh sẽ giúp loại bỏ các độc tố, giảm mùi cơ thể. Ảnh: organicfacts. Trà thảo mộc là một nguồn cung cấp chất chống oxy hóa tuyệt vời, giúp bạn thải độc rất hiệu quả. Ảnh: organicfacts. Táo đã được chứng minh là có tác dụng làm giảm tình trạng hôi miệng. Ảnh: woolworths. Các chất dinh dưỡng có trong quả cam dễ dàng được cơ thể hấp thụ, do đó sẽ giúp bạn cải thiện và kiểm soát mùi cơ thể dễ dàng hơn. Ảnh: imimg. Quế không chỉ làm cho món ăn ngon hơn mà nó còn mang đến cho bạn một mùi hương tươi mát và dễ chịu kéo dài. Ảnh: cooky. Cần tây cũng là một trong những thực phẩm bạn nên tiêu thụ để thơm tho hè này. Ảnh: befreshcorp. Cá cũng là thực phẩm bạn nên bổ sung vào thực đơn nếu không muốn cơ thể có mùi khó chịu. Ảnh: chewoutloud. Hạt cà ri giúp cải thiện hệ tiêu hóa và hỗ trợ quá trình loại bỏ độc tố gây mùi hôi ra khỏi cơ thể. Ảnh: azureedge. Những món ăn mùa hè cực tốt cho cơ thể. Nguồn: Cuộc sống hạnh phúc

