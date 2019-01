​Top thực phẩm cực tốt cho người bệnh phổi

Thực phẩm chứa magiê: Magiê là loại khoáng chất tốt cho người bệnh hen, bệnh phổi. Nó làm tăng dung tích phổi để nhận được nhiều oxy hơn. Những thực phẩm giàu magiê là các loại hạt, đậu, bơ, chuối, cá và quả khô. Nho chứa nhiều flavoid và các chất chống oxy hóa giúp duy trì sức khỏe phổi. Trong nho cũng có nhiều khoáng chất và vitamin. Lựu giúp phổi tránh khỏi sự phát triển ung thư. Nó giàu chất chống oxy hóa giúp loại bỏ độc tố và tăng cường máu tới phổi. Táo chứa nhiều dưỡng chất, flavonoid, các chất chống oxy hóa và nhiều vitamin. Ăn táo giúp bảo vệ chúng ta khỏi các bệnh về phổi. Chúng cũng giúp giảm nguy cơ ung thư phổi. Các loại quả mọng: Chứa nhiều chất chống oxy hóa, flavnoid, carotenoids. Lutein và zeaxanthin là những chất chống oxy hóa chính có trong quả mọng. Chúng loại bỏ các chất sinh ung thư, mầm bệnh gây nhiễm trùng phổi và tốt cho người bệnh hen. Nghệ giúp giảm viêm phổi và đây là tin tốt cho bệnh nhân hen. Nghệ chứa một chất gọi là curcumin giúp loại bỏ những chất sinh ung thư. Gừng: Loại gia vị này rất dễ kết hợp với các món ăn để bổ sung flavor và tăng cường sức khỏe. Chức năng chống viêm của gừng giúp làm sạch phổi khỏi ô nhiễm kéo dài. Tỏi: Chứa một chất hoạt tính được gọi là allicin, chất này chống lại nhiễm trùng và giảm viêm cho phổi. Tỏi cũng có thuộc tính chống oxy hóa và giúp loại bỏ các gốc tự do ra khỏi toàn bộ cơ thể. Điều này giúp ngừa ung thư phổi. Thực phẩm chứa vitamin C: Chúng là chất chống oxy hóa đầy quyền năng. Những thực phẩm chứa nhiều vitamin C là tất cả các loại quả họ cam quýt như cam, chanh… cũng như cà chua, ớt chuông, quả kiwi, dâu tây, nho, dứa, xoài. Thực phẩm chứa folate: Folate được chuyển đổi trong cơ thể thành a-xít folic. Một số loại thực phẩm giàu folate là rau bina, súp lơ xanh, củ cải đường, măng tây, trái cây họ cam quýt, đậu lăng và quả bơ. Các loại rau họ cải: Những loại rau này gồm cải bắp, súp lơ xanh, su hào. Chúng chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp loại bỏ tất cả các loại độc tố và giải độc phổi. Thực phẩm giàu omega-3: Chúng làm giảm các triệu chứng bệnh hen như khó thở, thở khò khè… Sử dụng những thực phẩm chứa nhiều a-xít béo omega-3 như cá hồi, cá ngừ, các loại hạt, hạt lanh...dần dần sẽ cải thiện được bệnh hen. Thực phẩm chứa carotenoid: Carotenoid rất quan trọng cho sức khỏe phổi, là loại chất chống oxy hóa có khả năng giảm nguy cơ ung thư phổi tốt nhất. Nó cũng rất tốt cho bệnh nhân bị hen vì giúp họ giảm đau. Ảnh: Internet. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.

