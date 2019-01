Top mẹo làm đẹp với quả bơ cực tốt mà ít người biết

Kem cạo râu: Quả bơ chứa nhiều vitamin A và E, giúp làm mềm, nuôi dưỡng da. Tách đôi quả bơ, loại bỏ hạt, nghiền nhuyễn phần thịt rồi cho vào lọ thủy tinh sạch, lưu trữ trong tủ lạnh để làm kem cạo râu. Kem dưỡng môi: Đây là mẹo làm đẹp với quả bơ đơn giản mà hiệu quả. Thịt quả bơ chứa axit oleic giúp cho đôi môi mềm mại và đầy đặn hơn. Trộn 1/2 quả bơ chín và 1 thìa dầu ô liu. Thoa hỗn hợp lên vùng xung quanh môi và để trong 25 phút. Rửa sạch với nước ấm. Lặp lại 2 lần một tuần. Tẩy tế bào chết: Quả bơ tẩy da chết rất tốt vì nó chứa niacin và vitamin E. Trộn 1 quả bơ chín, 2 muỗng canh bột yến mạch và 1 muỗng canh mật ong thô. Sau đó, bôi hỗn hợp lên mặt rồi mát xa theo chuyển động tròn. Để hỗn hợp trên da trong 10 phút rồi rửa sạch với nước ấm. Lặp lại mỗi tuần một lần. Làm mờ vết rạn da: Quả bơ chứa nhiều vitamin C, E giúp làm săn chắc và làm mờ vết rạn da hiệu quả. Trộn phần thịt của 1 quả bơ chín và 2 muỗng canh dầu hạnh nhân. Sau đó thoa kem lên đầu ngón tay và xoa bóp vùng da bị rạn. Để yên trong 35 phút, sau đó rửa sạch với nước ấm. Thực hiện 2 - 3 lần một tuần. Trị quầng thâm mắt: Quầng thâm và bọng mắt xuất hiện do lưu thông máu kém. Vitamin A, C, D và B3 trong bơ giúp giảm vấn đề này. Xay nhuyễn 1/2 quả bơ và 4 quả dưa chuột trong máy xay. Để hỗn hợp trong tủ lạnh trong 1 giờ. Sau đó thoa hỗn hợp lên mắt trong 25 phút. Bôi mỗi sáng để đạt hiệu quả cao. Mặt nạ tóc: Nếu muốn tóc bóng khỏe và dày dặn hơn, hãy thử sử dụng mặt nạ ủ từ quả bơ. Lấy 1 quả bơ chín trộn với 2 muỗng canh dầu hạnh nhân và 1 muỗng cà phê muối. Thoa hỗn hợp lên chân tóc và mát xa nhẹ nhàng. Tiếp theo, trải đều mặt nạ lên toàn bộ chiều dài tóc của bạn và để nó trong 25 phút. Sau đó, gội sạch với nước ấm. Thực hiện 3 lần/tuần. Xà phòng tắm: Xà phòng làm từ quả bơ giúp giữ ẩm cho da hiệu quả. Công thức: Trộn 45 ml nước và 65 ml dung dịch kiềm. Đun nóng 150 ml dầu bơ, 130 ml dầu dừa, 130 ml dầu ô liu, 30 ml dầu hạnh nhân, 45 ml nước và 170 g kem bơ nghiền nhuyễn trong chảo. Để nguội đến nhiệt độ phòng. Sau đó trộn đều hai hỗn hợp thật kỹ. Thêm 4 giọt tinh dầu bạc hà. Đổ hỗn hợp vào khuôn và làm lạnh trong 24 đến 48 giờ. Dưỡng mềm gót chân: Trái bơ giúp làm mềm gót chân nứt nẻ hiệu quả. Công thức: Trộn 1 muỗng canh muối, 1 muỗng canh đường, 2 giọt tinh dầu cam và phần thịt của 1/2 quả bơ. Ngâm chân trong nước ấm cho mềm rồi dùng hỗn hợp massage. Để yên 10 - 15 phút rồi rửa sạch với nước ấm, thoa kem dưỡng ẩm và mang tất ấm. Lặp lại 2 lần/tuần. Tẩy trang: Trộn 1 muỗng canh dầu bơ và 1 muỗng cà phê thịt bơ nghiền. Thoa hỗn hợp lên mặt và massage nhẹ nhàng trong 5 phút sau đó, rửa sạch bằng nước. Hỗn hợp này không chỉ giúp loại bỏ lớp trang điểm mà còn giúp nuôi dưỡng làn da với các vitamin và axit béo có lợi. Ảnh: BS. Video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn: VTC.

