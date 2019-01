Top dưỡng chất vàng giúp phát triển chiều cao vượt trội

Vitamin D dễ thiếu – dễ bù



Trong cơ thể, vitamin D giúp hấp thu can xi và phốt pho từ khẩu phần ăn, chịu trách nhiệm duy trì nồng độ can xi ngoại bào trong tình trạng siêu no, ở mức này tế bào xương được biệt hóa, quá trình khoáng hóa xương diễn ra thuận lợi giúp trẻ mọc răng và tăng trưởng xương tốt nhất.

Khi nhà cao tầng mọc lên như nấm, đa số trẻ em sống ở đô thị mất cơ hội tiếp xúc với ánh nắng tự nhiên dẫn đến thiếu vitamin D; tùy vào tháng tuổi mà trẻ thiếu vitamin D có những biểu hiện khác nhau,trẻ dưới 6 tháng thường khóc đêm (khóc dạ đề), ra mồ hôi đầu nhiều lúc ngủ, rụng tóc vùng chẩm(chiếu liếm), biến dạng xương sọ (đầu méo, đầu bẹp cá trê…), biến dạng xương lồng ngực (ngực ức gà)… trẻ lớn hơn sẽ chậm mọc răng, cơ nhão, chân vòng kiềng… và biểu hiện chung của tất cả các lứa tuổi là chậm tăng trưởng chiều cao.

Da có thể tự tổng hợp đủ lượng vitamin D cần cho cơ thể (400IU – 800IU)khi trẻ được phơi nắng (nhẹ) 20 – 30 phút mỗi ngày, khi phơi nắng nên cho trẻ mặc ít quần áo để da được tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Nếu bạn ở khu vực không có nắng hoặc quá bận rộn không có thời gian phơi nắng cho con, thì việc bổ sung đủ vitamin D cho trẻ cũng rất đơn giản, có thể dùng vitamin D dạng thuốc, dạng thực phẩm chức năng hoặc dùng sữa có bổ sung vitamin D.

Vitamin K2 – dưỡng chất vàng ít người biết đến

Vitamin K được chia làm 3 nhóm, bao gồm vitamin K1, K2 và K3.

Chức năng nổi trội của vitamin K2 là kích hoạt osteocalcin (1 loại protein) làm cho quá trình gắn canxi vào xương diễn ra thuận lợi giúp xương tăng trưởng nhanh, chắc khỏe và phòng ngừa được bệnh loãng xương, đồng thời giữ cho canxi không bị lắng đọng ở các thành mạch máu bằng cách tác động lên Matrix Gla Protein để điều chỉnh quá trình canxi hóa.

Nhu cầu vitamin K khác nhau theo lứa tuổi, mỗi ngày trẻ 1-10 tuổi cần 60-120 mcg, trẻ 10-18 tuổi cần 120-160 mcg và người trưởng thành cần 150-160 mcg. Lượng vitamin K dự trữ trong cơ thể rất ít, vì vậy thiếu vitamin K sẽ xảy ra nếu trẻ ăn uống không đa dạng, trẻ bị bệnh, biếng ăn hoặc có tình trạng kém hấp thu chất béo (lipid).

Hiện tại, chưa có khuyến nghị riêng cho vitamin K2, để có đủ lượng vitamin K2 giúp trẻ tăng chiều cao tối ưu, cần sử dụng những thực phẩm giàu vitamin K2 trong bữa ăn hàng ngày. Lượng vitamin K2 có trong 100g cũng rất khác nhau, như đậu nành lên men (1,062 mcg), xúc xích heo (383 mcg), phô mai cứng (76 mcg), sườn heo (75 mcg), đùi gà, chân gà (60 mcg), phô mai mềm (57 mcg), lòng đỏ trứng (32 mcg).

Canxi nano – dễ hòa tan, dễ hấp thu

Canxi tham gia vào cấu trúc nền của xương và răng. Hấp thu canxi phụ thuộc vào tuổi, giới tính, sự toàn vẹn của đường tiêu hóa... và kích thước của hạt canxi.

Ngày nay, canxi dạng nano được dùng thay thế cho các dạng canxi thông thường trong công nghệ thực phẩm. Công nghệ nano đã tạo ra các hạt canxi có kích thước siêu nhỏ dễ hòa tan, dễ thẩm thấu qua màng ruột giúp canxi được hấp thu với lượng tối đa.

BSCK1. Nguyễn Thị Ngọc Hương