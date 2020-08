Tò mò thực đơn ăn sáng để giữ dáng của Tăng Thanh Hà

Theo dõi những hình ảnh trên trang cá nhân của Hà Tăng, dễ dàng nhận thấy cô là người vô cùng quan tâm đến chuyện ăn uống để duy trì vóc dáng. Những món ăn sáng của Hà Tăng không chỉ ngon miệng, đẹp mắt mà còn giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe và giữ dáng hiệu quả. Thay vì bánh mì trắng thông thường, Hà Tăng thường ưu ái chọn bánh mỳ đen nguyên cám. Trong bánh mì nguyên cám có chứa không đến 25% protein và rất nhiều chất xơ tạo cảm giác nhanh no và no lâu. Thông thường chỉ cần Hà Tăng ăn 2 lát bánh mì với một chút bơ, chuối hoặc 1 quả trứng là đã no lâu mà vẫn đảm bảo hiệu quả giảm cân, giữ dáng. Quả bơ là một trong những nguyên liệu thường xuyên xuất hiện trong thực đơn ăn uống của Hà Tăng. Ưu điểm của loại trái cây này là nhiều chất béo không bão hòa, giúp no lâu mà không làm tăng cân nên nàng ”ngọc nữ” sử dụng rất nhiều. Vì bữa sáng rất quan trọng nên Hà Tăng thường lựa chọn những thực phẩm đủ dinh dưỡng, giúp no lâu, không có cảm giác thèm ăn. Nữ diễn viên thích nhất món salad bơ cùng trứng lòng đào dễ ăn, dễ thực hiện. Salad gồm hạt quinoa, bơ, cà chua, tôm và rau arugula là bữa sáng lý tưởng giúp cung cấp đủ năng lượng cho ngày làm việc hiệu quả của Tăng Thanh Hà. “Ngọc nữ” còn bật mí cách luộc trứng lòng đào thơm ngon: chỉ cần đun trong 4 phút là có thể sử dụng được. Ăn kèm với bơ tươi là sự lựa chọn hoàn hảo cho bữa sáng gọn nhẹ, phù hợp với các nàng bận rộn, không có nhiều thời gian nấu nướng. Salad càng cua kết hợp với dưa leo và quả bơ đơn giản, dễ làm dùng cho cả bữa sáng và bữa trưa. Các món ăn nhẹ giúp làm giảm cảm giác thèm ăn như bánh Granola hay táo tươi cùng hạt chia với ngũ cốc được cô tìm hiểu và tự chế biến. Công thức này giúp hạn chế tối đa tiêu thụ các món ăn sẵn, đóng gói… Tăng Thanh Hà còn chia sẻ công thức làm sữa hạnh nhân cho cả gia đình thưởng thức. Thức uống này giàu dinh dưỡng nhưng có hàm lượng calo thấp, dễ tiêu hóa, phù hợp với những người giảm cân, ăn kiêng giữ dáng. Mời độc giả theo dõi video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn: VTC.

Theo dõi những hình ảnh trên trang cá nhân của Hà Tăng, dễ dàng nhận thấy cô là người vô cùng quan tâm đến chuyện ăn uống để duy trì vóc dáng. Những món ăn sáng của Hà Tăng không chỉ ngon miệng, đẹp mắt mà còn giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe và giữ dáng hiệu quả. Thay vì bánh mì trắng thông thường, Hà Tăng thường ưu ái chọn bánh mỳ đen nguyên cám. Trong bánh mì nguyên cám có chứa không đến 25% protein và rất nhiều chất xơ tạo cảm giác nhanh no và no lâu. Thông thường chỉ cần Hà Tăng ăn 2 lát bánh mì với một chút bơ, chuối hoặc 1 quả trứng là đã no lâu mà vẫn đảm bảo hiệu quả giảm cân, giữ dáng. Quả bơ là một trong những nguyên liệu thường xuyên xuất hiện trong thực đơn ăn uống của Hà Tăng . Ưu điểm của loại trái cây này là nhiều chất béo không bão hòa, giúp no lâu mà không làm tăng cân nên nàng ”ngọc nữ” sử dụng rất nhiều. Vì bữa sáng rất quan trọng nên Hà Tăng thường lựa chọn những thực phẩm đủ dinh dưỡng, giúp no lâu, không có cảm giác thèm ăn. Nữ diễn viên thích nhất món salad bơ cùng trứng lòng đào dễ ăn, dễ thực hiện. Salad gồm hạt quinoa, bơ, cà chua, tôm và rau arugula là bữa sáng lý tưởng giúp cung cấp đủ năng lượng cho ngày làm việc hiệu quả của Tăng Thanh Hà. “Ngọc nữ” còn bật mí cách luộc trứng lòng đào thơm ngon: chỉ cần đun trong 4 phút là có thể sử dụng được. Ăn kèm với bơ tươi là sự lựa chọn hoàn hảo cho bữa sáng gọn nhẹ, phù hợp với các nàng bận rộn, không có nhiều thời gian nấu nướng. Salad càng cua kết hợp với dưa leo và quả bơ đơn giản, dễ làm dùng cho cả bữa sáng và bữa trưa. Các món ăn nhẹ giúp làm giảm cảm giác thèm ăn như bánh Granola hay táo tươi cùng hạt chia với ngũ cốc được cô tìm hiểu và tự chế biến. Công thức này giúp hạn chế tối đa tiêu thụ các món ăn sẵn, đóng gói… Tăng Thanh Hà còn chia sẻ công thức làm sữa hạnh nhân cho cả gia đình thưởng thức. Thức uống này giàu dinh dưỡng nhưng có hàm lượng calo thấp, dễ tiêu hóa, phù hợp với những người giảm cân, ăn kiêng giữ dáng. Mời độc giả theo dõi video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn: VTC.