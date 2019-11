Tò mò quy trình dưỡng da tỉ mỉ của các mỹ nam Hàn

Song Joong Ki là một trong những nam thần Hàn Quốc có làn da còn đẹp hơn cả con gái. Anh chia sẻ sở dĩ anh có được nét đẹp này một phần là do di truyền, mặt khác là do anh biết cách dưỡng da tỉ mỉ. Theo anh, việc chăm sóc da nên thực hiện từ bên trong hơn là dùng các mỹ phẩm cho nên ngày nào anh cũng ăn một quả táo. Bởi trong táo chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh cùng các vitamin có lợi sẽ giúp làn da khỏe, trắng sáng và căng mịn hơn. Song Joong Ki chia sẻ là mình thường dùng sữa để rửa mặt vào buổi tối trước khi đi ngủ. Nhờ vậy làn da sẽ mịn màng và trắng sáng hơn. Nam thần xứ Hàn này cũng thường xuyên dùng kem chống nắng và mặt nạ dưỡng da. Kem chống nắng là “cứu tinh” không chỉ dành cho phái nữ mà cánh mày râu cũng cần sử dụng mỗi khi ra ngoài. Đây là cách bảo vệ da căn bản mà ai cũng cần biết. Đồng thời nên đắp mặt nạ mỗi ngày để chăm sóc da giúp da căng mịn. Ngoài ra, Song Joong Ki còn khuyên mọi người nên ăn các thực phẩm có lợi và uống nhiều nước,… là cách chăm sóc da rất hiệu quả. Lee Jong Suk: Lee Jong Suk nổi tiếng với lại da trắng muốt, căng mịn hoàn hảo. Không ít diễn viên nữ từng thổ lộ cảm thấy thiếu tự tin khi đứng cạnh vì da của Jong Suk quá trắng và đẹp. Anh chàng từng được bạn thân Kim Woo Bin khen ngợi là người có làn da trắng nhất, đẹp nhất trong hội bạn của mình. Lee Jong Suk thường đến phòng khám da liễu để chăm sóc da, đồng thời coi việc uống nhiều nước là điều cực kỳ quan trọng để có làn da đẹp. Lee Jong Suk từng chia sẻ trong một show truyền hình thực tế rằng anh thường trộn bột trà xanh với sữa rửa mặt để làm sạch sâu và chống lão hóa cho da. Ngoài ra, mỹ nam 28 tuổi còn thường xuyên thoa kem dưỡng mắt để hạn chế quầng thâm và nếp nhăn. Kim Soo Hyun: Tuy tông da chỉ sáng ở mức trung bình nhưng da của Kim Soo Huyn rất láng mịn. Làn da đẹp giúp nam diễn viên ký được nhiều hợp đồng đại diện cho thương hiệu mỹ phẩm. Trong những cảnh quay cận mặt, khán giả tha hồ xuýt xoa vì làn da mịn màng của nam diễn viên. Trong Mặt trăng ôm mặt trời, Kim Soo Hyun còn được khen da đẹp hơn cả bạn diễn Han Ga In. Kim Soo Hyun là 'fan' của các loại mặt nạ dưỡng da. Mỗi khi không thể ngủ đủ giấc, anh chàng sẽ đắp mặt nạ để bổ sung các loại vitamin, dưỡng chất cho da, giúp da không bị xỉn màu. Lee Minhyuk (MONSTA X): Lee Minhyuk được mệnh danh là chuyên gia chăm sóc da của MONSTA X. Anh chàng có thói quen chăm sóc da kỹ lưỡng nhất kể cả khi bận rộn. Đáng chú ý là phương pháp dưỡng da 3 lần. Nguyên tắc của phương pháp này là thoa toner 3 lần sau khi rửa mặt để da đảm bảo da hấp thụ đủ toner, giúp cân bằng độ pH và giữ nước cho da mà da không hề bị nhờn. Phương pháp này phù hợp với những người có làn da khô. Hãy chắc chắn là bạn dùng toner không cồn để đạt được hiệu quả cao nhất. Ảnh: Internet. Video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn: VTC.

Song Joong Ki là một trong những nam thần Hàn Quốc có làn da còn đẹp hơn cả con gái. Anh chia sẻ sở dĩ anh có được nét đẹp này một phần là do di truyền, mặt khác là do anh biết cách dưỡng da tỉ mỉ. Theo anh, việc chăm sóc da nên thực hiện từ bên trong hơn là dùng các mỹ phẩm cho nên ngày nào anh cũng ăn một quả táo. Bởi trong táo chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh cùng các vitamin có lợi sẽ giúp làn da khỏe, trắng sáng và căng mịn hơn. Song Joong Ki chia sẻ là mình thường dùng sữa để rửa mặt vào buổi tối trước khi đi ngủ. Nhờ vậy làn da sẽ mịn màng và trắng sáng hơn. Nam thần xứ Hàn này cũng thường xuyên dùng kem chống nắng và mặt nạ dưỡng da. Kem chống nắng là “cứu tinh” không chỉ dành cho phái nữ mà cánh mày râu cũng cần sử dụng mỗi khi ra ngoài. Đây là cách bảo vệ da căn bản mà ai cũng cần biết. Đồng thời nên đắp mặt nạ mỗi ngày để chăm sóc da giúp da căng mịn. Ngoài ra, Song Joong Ki còn khuyên mọi người nên ăn các thực phẩm có lợi và uống nhiều nước,… là cách chăm sóc da rất hiệu quả. Lee Jong Suk: Lee Jong Suk nổi tiếng với lại da trắng muốt, căng mịn hoàn hảo. Không ít diễn viên nữ từng thổ lộ cảm thấy thiếu tự tin khi đứng cạnh vì da của Jong Suk quá trắng và đẹp. Anh chàng từng được bạn thân Kim Woo Bin khen ngợi là người có làn da trắng nhất, đẹp nhất trong hội bạn của mình. Lee Jong Suk thường đến phòng khám da liễu để chăm sóc da, đồng thời coi việc uống nhiều nước là điều cực kỳ quan trọng để có làn da đẹp. Lee Jong Suk từng chia sẻ trong một show truyền hình thực tế rằng anh thường trộn bột trà xanh với sữa rửa mặt để làm sạch sâu và chống lão hóa cho da. Ngoài ra, mỹ nam 28 tuổi còn thường xuyên thoa kem dưỡng mắt để hạn chế quầng thâm và nếp nhăn. Kim Soo Hyun: Tuy tông da chỉ sáng ở mức trung bình nhưng da của Kim Soo Huyn rất láng mịn. Làn da đẹp giúp nam diễn viên ký được nhiều hợp đồng đại diện cho thương hiệu mỹ phẩm. Trong những cảnh quay cận mặt, khán giả tha hồ xuýt xoa vì làn da mịn màng của nam diễn viên. Trong Mặt trăng ôm mặt trời, Kim Soo Hyun còn được khen da đẹp hơn cả bạn diễn Han Ga In. Kim Soo Hyun là 'fan' của các loại mặt nạ dưỡng da. Mỗi khi không thể ngủ đủ giấc, anh chàng sẽ đắp mặt nạ để bổ sung các loại vitamin, dưỡng chất cho da, giúp da không bị xỉn màu. Lee Minhyuk (MONSTA X): Lee Minhyuk được mệnh danh là chuyên gia chăm sóc da của MONSTA X. Anh chàng có thói quen chăm sóc da kỹ lưỡng nhất kể cả khi bận rộn. Đáng chú ý là phương pháp dưỡng da 3 lần. Nguyên tắc của phương pháp này là thoa toner 3 lần sau khi rửa mặt để da đảm bảo da hấp thụ đủ toner, giúp cân bằng độ pH và giữ nước cho da mà da không hề bị nhờn. Phương pháp này phù hợp với những người có làn da khô. Hãy chắc chắn là bạn dùng toner không cồn để đạt được hiệu quả cao nhất. Ảnh: Internet. Video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn: VTC.