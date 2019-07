Tò mò những thực phẩm quen thuộc nhưng một số quốc gia lại cấm

Thịt gà: Ở châu Âu và Anh, thịt gà được xử lý bằng clo đã bị cấm từ năm 1997. Rửa clo được sử dụng để loại trừ khả năng nhiễm khuẩn salmonella và các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn khác. Ở châu Âu, phương pháp này được coi là nguy hiểm vì hàm lượng clo cao có thể gây hại cho sức khỏe của chúng ta. Năm 2010, thực phẩm quen thuộc này cũng bị cấm ở Nga. Thanh ngũ cốc: Trên toàn thế giới, các thanh ngũ cốc, bột yến mạch và các sản phẩm khác tương tự được coi là thực phẩm lành mạnh có chứa các vitamin và khoáng chất thiết yếu. Tại Đan Mạch, các sản phẩm này bị cấm, theo Cục Quản lý Thực phẩm và Thú y Đan Mạch, chúng có chứa quá nhiều chất độc hại, có thể gây ảnh hưởng xấu đến gan và thận của trẻ em nếu tiêu thụ thường xuyên. Nước tương: 82% tất cả đậu nành trồng được biến đổi gen. Thực phẩm biến đổi gen (GMO) bị cấm ở một số nước châu Âu, Nga, các nước vùng Vịnh Ba Tư và các quốc gia khác. Hơn nữa, nước tương cũng có thể chứa ethyl carbamate, một chất gây ung thư nguy hiểm. Thịt chứa ractopamine: Thịt gia súc, lợn và gà tây thường được sản xuất với ractopamine. Hormone này cho phép một động vật tăng cân nhanh hơn. Các nhà khoa học tin rằng loại thịt này có thể gây hại cho con người và dẫn đến các bệnh tim mạch. Thịt chứa chất ractopamine bị cấm ở 160 quốc gia, bao gồm các nước châu Âu, Trung Quốc và Nga. Khoai tây chiên, bim bim khoai tây có chứa olony, một chất thay thế chất béo tổng hợp, bị cấm ở Canada và châu Âu. Chất bổ sung này ngăn cơ thể hấp thụ các chất, vitamin hữu ích và có thể dẫn đến các vấn đề dạ dày. Táo: Trong một cuộc kiểm tra được tiến hành bởi Bộ Nông nghiệp Mỹ, người ta đã phát hiện ra rằng 80% táo có chứa diphenylamine (DPA), giúp trái cây tươi lâu hơn để chúng có thể được xuất khẩu trên toàn thế giới. Ở châu Âu, DPA được coi là một chất có hại có thể gây ung thư, đó là lý do tại sao táo bị cấm ở đây kể từ năm 2012. Kẹo gelatin: Theo ủy ban châu Âu, kẹo gelatin trong cốc nhỏ cực kỳ nguy hiểm đối với trẻ em vì chúng là một mối nguy hiểm nghẹt thở. Những đồ ngọt này cũng có thể chứa konjac, một loại sợi bị phồng lên khi tiếp xúc với hơi ẩm và có thể bị mắc kẹt trong cổ họng. Do vậy, kẹo gelatin bị cấm ở Châu Âu, Úc và các nước khác. Khoai tây nghiền ăn liền: Để sản xuất khoai tây nghiền ăn liền, người ta thường sử dụng butylhydroxyanisole (ВiT, А320). Viện Y tế Quốc gia đã tiến hành một số nghiên cứu và kết luận rằng chất bảo quản này có khả năng gây hại cho sức khỏe con người. Chất ВiT có thể tìm thấy các sản phẩm khác trong các sản phẩm khác như: thực phẩm đông lạnh, súp và sốt mayonnaise. Chất này bị cấm ở Nhật Bản và một số nước châu Âu. Bánh mì có chứa azodicarbonamide (ADA, E927) bị cấm ở Châu Âu và Úc. ADA được sử dụng để làm cho bột trắng và giúp giữ cho sản phẩm tươi lâu hơn. Chất bổ sung này có thể gây dị ứng và hen suyễn. Margarine (bơ thực vật): Tiêu thụ chất béo chuyển hóa có thể dẫn đến các vấn đề trao đổi chất, huyết áp cao và các bệnh tim mạch. Tỷ lệ chất béo chuyển hóa cao nhất được tìm thấy trong bơ thực vật: chiếm khoảng 15% tổng trọng lượng của sản phẩm. Margarine bị cấm ở Canada, Đan Mạch và Thụy Sĩ. Ảnh: BS. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.

Thịt gà: Ở châu Âu và Anh, thịt gà được xử lý bằng clo đã bị cấm từ năm 1997. Rửa clo được sử dụng để loại trừ khả năng nhiễm khuẩn salmonella và các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn khác. Ở châu Âu, phương pháp này được coi là nguy hiểm vì hàm lượng clo cao có thể gây hại cho sức khỏe của chúng ta. Năm 2010, thực phẩm quen thuộc này cũng bị cấm ở Nga. Thanh ngũ cốc: Trên toàn thế giới, các thanh ngũ cốc, bột yến mạch và các sản phẩm khác tương tự được coi là thực phẩm lành mạnh có chứa các vitamin và khoáng chất thiết yếu. Tại Đan Mạch, các sản phẩm này bị cấm, theo Cục Quản lý Thực phẩm và Thú y Đan Mạch, chúng có chứa quá nhiều chất độc hại, có thể gây ảnh hưởng xấu đến gan và thận của trẻ em nếu tiêu thụ thường xuyên. Nước tương: 82% tất cả đậu nành trồng được biến đổi gen. Thực phẩm biến đổi gen (GMO) bị cấm ở một số nước châu Âu, Nga, các nước vùng Vịnh Ba Tư và các quốc gia khác. Hơn nữa, nước tương cũng có thể chứa ethyl carbamate, một chất gây ung thư nguy hiểm. Thịt chứa ractopamine: Thịt gia súc, lợn và gà tây thường được sản xuất với ractopamine. Hormone này cho phép một động vật tăng cân nhanh hơn. Các nhà khoa học tin rằng loại thịt này có thể gây hại cho con người và dẫn đến các bệnh tim mạch. Thịt chứa chất ractopamine bị cấm ở 160 quốc gia, bao gồm các nước châu Âu, Trung Quốc và Nga. Khoai tây chiên, bim bim khoai tây có chứa olony, một chất thay thế chất béo tổng hợp, bị cấm ở Canada và châu Âu. Chất bổ sung này ngăn cơ thể hấp thụ các chất, vitamin hữu ích và có thể dẫn đến các vấn đề dạ dày. Táo: Trong một cuộc kiểm tra được tiến hành bởi Bộ Nông nghiệp Mỹ, người ta đã phát hiện ra rằng 80% táo có chứa diphenylamine (DPA), giúp trái cây tươi lâu hơn để chúng có thể được xuất khẩu trên toàn thế giới. Ở châu Âu, DPA được coi là một chất có hại có thể gây ung thư, đó là lý do tại sao táo bị cấm ở đây kể từ năm 2012. Kẹo gelatin: Theo ủy ban châu Âu, kẹo gelatin trong cốc nhỏ cực kỳ nguy hiểm đối với trẻ em vì chúng là một mối nguy hiểm nghẹt thở. Những đồ ngọt này cũng có thể chứa konjac, một loại sợi bị phồng lên khi tiếp xúc với hơi ẩm và có thể bị mắc kẹt trong cổ họng. Do vậy, kẹo gelatin bị cấm ở Châu Âu , Úc và các nước khác. Khoai tây nghiền ăn liền: Để sản xuất khoai tây nghiền ăn liền, người ta thường sử dụng butylhydroxyanisole (ВiT, А320). Viện Y tế Quốc gia đã tiến hành một số nghiên cứu và kết luận rằng chất bảo quản này có khả năng gây hại cho sức khỏe con người. Chất ВiT có thể tìm thấy các sản phẩm khác trong các sản phẩm khác như: thực phẩm đông lạnh, súp và sốt mayonnaise. Chất này bị cấm ở Nhật Bản và một số nước châu Âu. Bánh mì có chứa azodicarbonamide (ADA, E927) bị cấm ở Châu Âu và Úc. ADA được sử dụng để làm cho bột trắng và giúp giữ cho sản phẩm tươi lâu hơn. Chất bổ sung này có thể gây dị ứng và hen suyễn. Margarine (bơ thực vật): Tiêu thụ chất béo chuyển hóa có thể dẫn đến các vấn đề trao đổi chất, huyết áp cao và các bệnh tim mạch. Tỷ lệ chất béo chuyển hóa cao nhất được tìm thấy trong bơ thực vật: chiếm khoảng 15% tổng trọng lượng của sản phẩm. Margarine bị cấm ở Canada, Đan Mạch và Thụy Sĩ. Ảnh: BS. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.