Tình một đêm, hận cả đời hay nhớ khôn nguôi?

Đa số các cuộc tình một đêm thường đến bất ngờ ngoài chủ định của chúng ta do có một cơ hội hay hoàn cảnh nào đó. Bạn tự nhủ "việc này là sai", nhưng khi tiếng sét ái tình làm cho choáng váng, bạn không làm chủ được cảm xúc của mình.

Thức dậy bên một người xa lạ, cảm giác tội lỗi trong bạn dâng trào. Bạn vừa phản bội người bạn đời và bạn tự nhủ không bao giờ gặp lại nữa. Bạn sẽ giữ bí mật này cả đời hay phải nói ra cho nhẹ lòng? Không có cách nào là tối ưu nữa.

Có điều chắc chắn là nếu nói với bạn đời chuyện phản bội này, sự trả giá là không tránh khỏi, mối quan hệ hôn nhân của bạn sẽ khó lòng như trước nữa. Giấu nhẹm đi nhỡ một ngày nó lộ ra thì sao? Có thể không lộ vì bạn mà do "đối tác một đêm" nói ra thì sẽ thế nào? Vui một lúc có đáng để lo lắng một đời?

Tình một đêm thường có cảm xúc cuồng nhiệt khiến người ta quên lý trí. Ảnh minh họa Tại sao lại là tình một đêm?



Có thể là "một đêm" hoặc có khi chỉ một vài giờ. Từ xưa các cụ nói tình “qua đường” cũng gần giống như vậy. Thời hiện đại, con người di chuyển nhiều hơn hoặc lang thang trên mạng internet, xuất hiện nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen và có thể dẫn đến tình một đêm nhiều hơn ngày trước. Mặt khác, khi các phương tiện phòng tránh thai và nạo phá thai trở nên hợp pháp, nó cũng giúp cho người ta dễ liều “ăn vụng” hơn, khi họ tin rằng sẽ không ai biết.

Chắc chắn "ăn vụng” ngon hơn vì trước hết đó là “của lạ”. Mà từ xủa đã có câu “cái lạ bằng tạ cái quen”. Không phải người ta đói. Có khi cơm nhà ăn không hết nhưng thấy “của lạ” vẫn thèm. Hai là trong khoảng thời gian ngắn, đối tác hiện ra trong ánh sáng màu hồng, cái gì cũng hừng hực, cũng hấp dẫn.

Trong khoảnh khắc ấy, người ta chưa kịp nhận ra những cái không đẹp. Tôi đã nghe nhiều người kể lại những chuyện đó với giọng đầy tiếc nuối. Biết đâu cho họ sống với người đó có khi chẳng chán nhau lâu rồi?

Tại sao “ăn vụng chóng no”?

Rất nhiều hệ lụy có thể đi kèm với tình một đêm. Như khả năng thụ thai rất cao vì trong hoàn cảnh "ăn vụng" họ không sử dụng các biện pháp phòng tránh thai. Do cảm xúc hưng phấn mạnh nên tinh trùng khỏe hơn. Nhiều trường hợp rơi vào những ngày cao điểm rụng trứng. Hoặc do hưng phấn cao trứng có thể rụng bất thường. Chính vì thế các cụ mới nói "ăn vụng chóng no".

Do hai người có thể chỉ mới quen nhau, không biết về tiền sử bệnh lý của nhau nên dễ mắc các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, kể cả viêm gan B hay HIV.

Không ít trường hợp bị đối tác một đêm gây rắc rối khi họ muốn tiếp tục kéo dài mối quan hệ. Nếu không, họ sẽ không giữ kín chuyện này nữa và có những bằng chứng buộc đối tác phải tiếp tục. Cho nên bạn đừng tin rằng tình một đêm là chuyện riêng của hai người, ngoài ra không ai biết. Ở kỷ nguyên thông tin này khó có mối quan hệ nào bí mật hoàn toàn, nhất là khi đối tác muốn không chế bạn.

Làm gì để tránh rơi vào tình một đêm?

Nếu bạn muốn tránh nó phải biết làm chủ cảm xúc của mình, không để nó đè bẹp lý trí. Nhưng làm chủ cảm xúc rất khó, vì ai cũng có lúc yếu lòng. Có một cách dễ hơn, đó là làm chủ tình huống. Đừng bao giờ rơi vào những tình huống có nguy cơ cao, như chỉ có hai người ở nơi vắng vẻ.

Con người không phải ro-bot đã được lập trình sẵn. Chỉ một cơn “say nắng”, bạn có thể không chống lại được sức cám dỗ bất ngờ của tình yêu sét đánh, và nhất là bạn nghĩ nó chỉ thoáng qua không có ảnh hưởng gì.

Thực ra cuộc đời rất sòng phẳng, mọi lỗi lầm đều có giá phải trả. Đánh đổi một khoảnh khắc sung sướng lấy một đời ân hận và lo lắng liệu có đáng không?