Tỉnh dậy sau cơn say, tôi chết lặng khi thấy nằm bên mình là bạn thân của người yêu

Tôi vốn dĩ không phải người đàn ông trăng hoa, nên chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại phải đi cầu xin bạn gái tha thứ cho cái sai lầm mà chính bản thân mình cũng không hề muốn nó xảy ra. Tôi và cô ấy gắn bó với nhau đến giờ đâu phải ngắn ngủi, hai đứa đã cùng đi qua một hành trình dài, đầy những khó khăn. Vậy mà cuối cùng, không lẽ chúng tôi phải xa nhau vì sai lầm tồi tệ này?

Người yêu kém tôi 3 tuổi, hiện tại đã có công việc ổn định. Chúng tôi đã muốn cưới nhau nhưng vì tuổi năm nay của cô ấy chưa đẹp nên hai gia đình hoãn tới sang năm. Cô ấy đang thuê nhà trọ ở cùng một người bạn gái. Nhiều người bảo sao chúng tôi không về sống với nhau luôn vừa tiết kiệm tiền thuê nhà, lại được gần gũi, chăm sóc nhau. Nhưng thực tế, người yêu tôi không muốn vậy. Cô ấy muốn giữ gìn mọi thứ đến ngày cưới và tôi hoàn toàn tôn trọng. Không chỉ không sống thử mà tôi vẫn chưa làm gì quá giới hạn với bạn gái cả. Có lẽ cũng vì thế mà giờ cô ấy lại càng khó tha thứ cho tôi.

Sống cùng một nhà với cô bạn thân, nhưng người yêu tôi khác hoàn toàn. Cô ấy chỉn chu, sống nghiêm túc bao nhiêu thì cô bạn lại có vẻ phóng túng và hư hỏng bấy nhiêu. Từ cách ăn mặc, cách nói chuyện, những mối quan hệ với người khác giới, bạn thân của cô ấy đều rất cởi mở. Thậm chí nhiều lúc tôi còn phải nhắc nhở người yêu mình, cẩn thận không để bị ảnh hưởng. Nhưng người yêu tôi rất đúng mực, cô ấy khen cô bạn đó tốt và sẽ chỉ đánh giá trên cách mà họ đối xử với mình chứ không can thiệp vào chuyện riêng tư của bạn.

Tôi tôn trọng người yêu và cũng xem trọng bạn cô ấy. Họ ở với nhau cũng khá vui vẻ nên tôi chẳng có gì phàn nàn. Để tránh những hiểu lầm, tôi rất ít khi qua phòng người yêu chơi vì còn có bạn của cô ấy. Thi thoảng đưa bạn gái đi ăn về, tôi lại đảo lên phòng ngồi một lát rồi về luôn. Chỉ khi nào người yêu tôi bảo cô bạn về quê rồi tôi mới tới chơi ăn cơm hoặc ở lại lâu hơn.

Đã cố gắng tránh mọi va chạm, vậy mà cuối cùng điều tồi tệ ấy vẫn xảy ra. Hôm đó tôi đi liên hoan công ty ở gần nhà bạn gái. Vì quá say, tôi không thể về nhà được nên đã ghé vào nhà trọ của cô ấy để ngủ lại. Buổi chiều hôm đó bạn gái hẹn tôi qua chơi vì cô bạn thân đã về quê nhưng vì bận công việc nên tôi không qua được. Nghĩ rằng chỉ có bạn gái mình ở nhà nên giờ đã muộn tôi vẫn ghé vào để ngủ lại một đêm, do tôi say quá.

Tôi nào ngờ, vì hôm đó tôi từ chối không đến nên người yêu tôi qua nhà chị họ ngủ. Cô bạn của cô ấy định về quê nhưng không bắt được xe nên quay về phòng. Mọi thứ cứ như một sự trớ trêu của số phận. Tôi say rượu, lao vào phòng người yêu, chẳng biết trời đất gì nữa, cứ thế ôm lấy cô bạn của người yêu mình… Những gì sau đó tôi hoàn toàn không nhớ.

Tôi chỉ biết sáng hôm sau khi tỉnh dậy, đầu tôi đau như búa bổ. Những gì tôi nhìn thấy là bạn gái mình ngồi khóc như mưa dưới nhà. Còn cô bạn thân của cô ấy thì thần người ra. Tôi không hiểu sự tình gì, bạn gái nhìn tôi như kẻ thù. Cô ấy nói không bao giờ tha thứ cho tôi. Cái điều tồi tệ hệt như phim ấy diễn ra mà tôi hoàn toàn không hiểu nổi.

Cả ba bình tĩnh lại, cô bạn thân của người yêu tôi nói rằng vì tôi say rượu nên cô ấy không kháng cự lại được. Cô ấy không chấp chuyện đó, cô ấy sẽ chuyển đi và coi như không có gì xảy ra, đây chỉ là một tai nạn. Nhưng bạn gái tôi nằng nặc không tha thứ, cô ấy cho hết quần áo vào vali rồi chuyển đến nhà chị họ ở.

Hơn 2 tuần nay tôi không có cách nào để liên lạc được với người yêu vì cô ấy không muốn gặp. Tôi biết cô ấy hận mình vì cô ấy giữ gìn cho tôi cuối cùng tôi lại lên giường với bạn thân của cô ấy. Tôi chán nản vô cùng. Vừa cảm thấy có lỗi với người mình yêu vừa thương cô bạn kia. Dù gì cô ấy cũng không có lỗi. Rõ ràng cô ấy đã phải chịu thiệt thòi vì tôi.

Tôi hoang mang vô cùng không biết phải làm sao để giải quyết câu chuyện này? Có cách nào để tôi níu kéo người mình yêu hay không?