'Tiêu tan' mỡ bụng lâu năm chỉ sau 10 ngày với thực phẩm này

Do đặc điểm của công việc văn phòng, sau thời kỳ sinh nở hay do ăn uống quá độ mà dẫn tới hậu quả là vòng 2 "phát tướng". Đặc điểm này do sự tăng tích lũy lớp mỡ thừa khiến cho lớp da bị nhăn nheo và nặng nề. Ăn kiêng và tập thể dục là biện pháp hiện nay đang được nhiều người lựa chọn và áp dụng hiệu quả.

'Tiêu tan' mỡ bụng lâu năm chỉ sau 10 ngày với cà tím. Nguyên liệu với 1 quả cà tím, 1 quả chanh tươi và 1 lọ thủy tinh sạch. Cách thực hiện, đầu tiên, cà tím rửa sạch và cắt thành những miếng nhỏ, bỏ vào nồi, cho thêm nước rồi đun sôi. Sau khi nước sôi giảm lửa nhỏ để 5 phút rồi tắt đi, để nguội. Sau đó, sử dụng bộ lọc loại bỏ bã cà tím, chỉ lấy nước cho vào một lọ thủy tinh. Cắt nửa quả chanh vắt lấy nước cho vào lọ thủy tinh cùng với nước cà. Cất lọ nước vào tủ lạnh dùng lâu dài. Mỗi ngày uống nước cà tím trước bữa ăn. Kết hợp với chế độ ăn uống và tập thể dục 15 phút mỗi ngày để tăng hiệu quả giảm mỡ vòng 2 và có được vóc dáng thon gọn bất ngờ. Ngoài tác dụng giảm cân cà tím có thể giúp giảm huyết áp và cholesterol rất tốt.