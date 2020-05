Tiểu tam “ngực khủng” phá hôn nhân Chung Hân Đồng ăn mặc gợi cảm

Showbiz xứ Trung suốt 2 tuần qua "xoay như chong chóng" với loạt drama đến từ cặp đôi Chung Hân Đồng - Lại Hoằng Quốc. Một nguồn tin cho biết, tiểu tam chen chân vào cuộc hôn nhân của Chung Hân Đồng và Lại Hoằng Quốc là người mẫu Trần Di An. Cả hai từng bị bắt gặp hẹn hò tại một hộp đêm tại Đài Bắc. Sau khi có nghi vấn, Trần Di An cũng chia sẻ rằng bản thân không có mối quan hệ thân mật nào đi quá giới hạn với chồng Chung Hân Đồng. Nữ người mẫu bị đồn là “tiểu tam” ngoài đời có gu ăn mặc gợi cảm và sexy vô cùng. Trên trang cá nhân, nữ người mẫu 1995 thường xuyên diện trang phục gợi cảm, tạo dáng sexy, quyến rũ khoe thân hình bốc lửa. Trần Di An sở hữu thân hình nóng bỏng và vòng ngực khủng hấp dẫn nên cô tự tin mặc váy áo hở bạo phô hình thể. Người đẹp thường xuyên khoe dáng trong những bộ bikini nóng bỏng. Khi đi tiệc, người đẹp diện chiếc đầm hai dây sexy vô cùng. Váy áo hai dây là những items không thể thiếu trong tủ đồ của người đẹp 9X. Nữ mẫu 25 tuổi phối bratop với quần short cực sành điệu và quyến rũ. Để có vóc dáng nóng bỏng, Di An rất chăm tập thể thao. Ngoài ra, cô còn tập yoga để giữ dáng và cân bằng tâm trạng. Ảnh: IG, Internet. Video "Thời trang táo bạo của Lý Tử Thất khi làm DJ". Nguồn: Youtube.

