“Tiểu tam” bị nghi ngoại tình với Ahn Jae Hyun ăn mặc gợi cảm vô cùng

Trước những lời tố cáo chồng ngoại tình của Goo Hye Sun, cư dân mạng Hàn Quốc cho rằng có hai diễn viên đang hợp tác với Ahn Jae Hyun là Oh Yeon Seo và Hwang Woo Seul Hye trong phim People with Flaws. Trước làn sóng chỉ trích, công ty quản lý của Oh Yeon Seo đã tuyên bố kiện Goo Hye Sun vì phỉ báng nhân phẩm. Oh Yeon Seo sinh năm 1987, tham gia đóng phim khoảng hơn 10 năm nhưng chỉ được biết đến sau vai diễn Đường Tăng trong Hoa Du Ký. Ngoài đời, mỹ nhân này có cách ăn mặc gợi cảm và trẻ trung vô cùng. Vẻ xinh đẹp, trẻ trung của nữ diễn viên bị nghi ngoại tình với Ahn Jae Hyun được tôn lên nhờ những bộ cánh phóng khoáng, mix-match đa dạng và đặc biệt đều rất hợp mốt. Ngoài việc tham gia bộ phim Hoa du ký, Oh Yeon Seo còn khiến nhiều cô gái chú ý khi từng công bố tin hẹn hò cùng tài tử Kim Bum nhưng cặp đôi này đã chia tay hồi tháng 2/2019. Nữ diễn viên 32 thường xuyên góp mặt ở các show thời trang với phong cách thời trang thời thượng rất hợp vóc dáng. Tuy có hình thể nóng bỏng nhưng phong cách thời trang của Oh Yeon Seo lại khá thanh lịch, gợi cảm vừa đủ. Người đẹp sở hữu chiều cao 1,7 m cùng thân hình chuẩn mực, dễ dàng chinh phục mọi kiểu trang phục. Lúc đi sự kiện, cô khéo chọn đồ phù hợp với tính chất từng event, lúc dịu dàng, khi sang chảnh. Đôi khi, cách phối đồ của Oh Yeon Seo khá đơn giản với những công thức quen thuộc như sơ mi hay áo thun mix cùng quần cạp cao hay shorts jeans khỏe khoắn... tuy nhiên đều mang đến hiệu quả thẩm mỹ cao. Nhiều bức hình đời thường của cô nàng trông long lanh chẳng khác gì hình chụp cho tạp chí. Thời trang sân bay của Oh Yeon Seo khá thoải mái nhưng toát lên vẻ thời trang, đẳng cấp. Video "Minh Hằng chia sẻ về phong cách thời trang". Nguồn: VTC.

