Tiêu chảy: Tránh xa những thực phẩm này nếu không muốn nặng thêm

Thực phẩm nhiều chất béo như đồ ăn chiên, nhiều dầu mỡ có thể làm cho bệnh tiêu chảy nặng hơn. Ảnh: kenhphunu. Lý do là vì thức ăn có chứa hàm lượng chất béo cao làm tăng những cơn co thắt ruột và làm cho triệu chứng của tiêu chảy nặng hơn. Ảnh: bloganchoi. Sữa, bơ, kem và phô mai cũng là những thực phẩm bạn cần tránh xa khi bị tiêu chảy. Ảnh: tgdd. Hiện tượng tiêu chảy gây ra sự suy giảm về số lượng của enzym lactase - thành phần rất cần thiết để tiêu hóa hàm lượng lactose trong các sản phẩm từ sữa. Ảnh: babuki. Vì vậy, khi gặp tình trạng tiêu chảy thì tốt nhất bạn không nên dung nạp loại thực phẩm này. Ảnh: beemart. Khi bị tiêu chảy nên tránh uống rượu và các loại nước giải khát có ga bởi rượu gây ra kích ứng ruột và làm giảm khả năng hấp thụ nước, khiến phân lỏng và dẫn đến tiêu chảy. Ảnh: vnreview. Khi bị tiêu chảy, bạn cũng không nên ăn thực phẩm có chứa chất làm ngọt nhân tạo. Ảnh: khoahoc. Chất làm ngọt nhân tạo góp phần gây ra đầy hơi và khó khăn trong tiêu hóa. Nó còn có thể chứa lycasin, có tác dụng như một loại thuốc nhuận tràng. Do đó kéo dài các triệu chứng của tiêu chảy. Ảnh: nld. Bên cạnh đó, bạn nên tránh xa những thực phẩm dễ gây tình trạng đầy hơi như: Đậu, bắp cải, súp lơ xanh và hành tây. Ảnh: tintucvietnam. Một số loại trái cây như đào, lê, mận, các loại trái cây sấy khô cũng nên tránh vì chúng sẽ làm bạn bị đầy hơi và làm nặng hơn bệnh tiêu chảy. Ảnh: chiecthiavang.

Thực phẩm nhiều chất béo như đồ ăn chiên, nhiều dầu mỡ có thể làm cho bệnh tiêu chảy nặng hơn. Ảnh: kenhphunu. Lý do là vì thức ăn có chứa hàm lượng chất béo cao làm tăng những cơn co thắt ruột và làm cho triệu chứng của tiêu chảy nặng hơn. Ảnh: bloganchoi. Sữa, bơ, kem và phô mai cũng là những thực phẩm bạn cần tránh xa khi bị tiêu chảy. Ảnh: tgdd. Hiện tượng tiêu chảy gây ra sự suy giảm về số lượng của enzym lactase - thành phần rất cần thiết để tiêu hóa hàm lượng lactose trong các sản phẩm từ sữa. Ảnh: babuki. Vì vậy, khi gặp tình trạng tiêu chảy thì tốt nhất bạn không nên dung nạp loại thực phẩm này. Ảnh: beemart. Khi bị tiêu chảy nên tránh uống rượu và các loại nước giải khát có ga bởi rượu gây ra kích ứng ruột và làm giảm khả năng hấp thụ nước, khiến phân lỏng và dẫn đến tiêu chảy. Ảnh: vnreview. Khi bị tiêu chảy, bạn cũng không nên ăn thực phẩm có chứa chất làm ngọt nhân tạo. Ảnh: khoahoc. Chất làm ngọt nhân tạo góp phần gây ra đầy hơi và khó khăn trong tiêu hóa. Nó còn có thể chứa lycasin, có tác dụng như một loại thuốc nhuận tràng. Do đó kéo dài các triệu chứng của tiêu chảy. Ảnh: nld. Bên cạnh đó, bạn nên tránh xa những thực phẩm dễ gây tình trạng đầy hơi như: Đậu, bắp cải, súp lơ xanh và hành tây. Ảnh: tintucvietnam. Một số loại trái cây như đào, lê, mận, các loại trái cây sấy khô cũng nên tránh vì chúng sẽ làm bạn bị đầy hơi và làm nặng hơn bệnh tiêu chảy . Ảnh: chiecthiavang.