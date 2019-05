Tiền Liệt Vương bị “tố” uống vô tác dụng... lại vi phạm quảng cáo sai trái

Theo thông tin Kiến Thức đã đưa, bác Phan Xuân Đỉnh (66 tuổi, Tân Hưng, Quận 7, TP HCM) sử dụng sản phẩm TPCN Tiền Liệt Vương của Công ty TNHH Tuệ Linh trong suốt 1 năm với mong muốn giảm bệnh phì đại tiền liệt tuyến nhưng không hiệu quả. Dù bác Đỉnh đã uống liên tiếp 3 liệu trình, gồm 24 hộp, nhưng vẫn đau tức bàng quang nhiều, kích thước khối u không giảm, các triệu chứng như tiểu đêm nhiều, tiểu rắt, tiểu són,… cũng không khắc phục được chút nào.

Tiền Liệt Vương bị phạt 35 triệu vì vi phạm quảng cáo

Cuối tháng 12/2018, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Tuệ Linh (địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà 29T1 đường Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) 35 triệu đồng vì vi phạm trong quảng cáo TPCN Tiền Liệt Vương.

Nguyên do Tiền Liệt Vương của Công ty Tuệ Linh đã quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng Tiền Liệt Vương trên một tờ báo, mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo.

TS Nguyễn Thanh Phong - Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cho biết: Thời gian qua, Cục An toàn thực phẩm tích cực kiểm tra, xử lý các vi phạm về an toàn thực phẩm. Cùng với xử phạt bằng hình thức phạt tiền, Cục An toàn thực phẩm đã buộc cơ sở gỡ nội dung quảng cáo vi phạm, cải chính thông tin theo quy định.

Biết nhãn hàng Tiền Liệt Vương sai trái đến mức bị xử phạt... sẽ không tin dùng sản phẩm