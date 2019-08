“Tiên dược” trắng da FOY lưu hành “chui” bán rầm rộ ở Việt Nam

(Kiến Thức) - Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế vừa tiếp nhận thông tin phản ánh về một loại thực phẩm chức năng có tên FOY được giới thiệu như “tiên dược” trắng da là sản phẩm lưu hành bất hợp pháp ở Việt Nam.

Ngày 29/8, Cục ATTP đưa thông tin cảnh báo cho biết, Cục nhận được thông tin phản ánh về một loại thực phẩm chức năng đang rao bán rầm rộ trên thị trường mạng, với những lời quảng cáo thổi phồng như “tiên dược” trắng da. Sản phẩm trắng da FOY (Fountain of Youth) của FOY International Inc, được giới thiệu lấy nguyên liệu từ Thụy Sỹ, sản xuất tại Mỹ.

Loại "tiên dược" trắng da có tên FOY này chưa được Cục ATTP cấp phép vào Việt Nam.

Theo tìm hiểu của Kiến Thức, sản phẩm được quảng cáo "bổ sung hoàn hảo tất cả trong một giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, thúc đẩy chức năng tế bào thích hợp và sửa chữa sự phá hủy do các gốc tự do mang lại”, “chứa hỗn hợp siêu tự nhiên siêu chống oxy hóa, Glutathione và Amino Acids giàu Bioflavonoid và Phytochemical. Có các thành phần giúp ức chế tổng hợp melanin và phục hồi tổn thương da do bức xạ UVA / UVB, không chỉ cho một làn da đẹp, khỏe mạnh và trẻ trung mà còn giúp cơ thể khỏe mạnh hơn”.

Sản phẩm được quảng cáo rầm rộ là “ liệu pháp tế bào gốc đến từ Thuỵ Sĩ” “mang lại cho bạn nhiều lợi ích về sức khỏe, chống lão hóa và làm đẹp”.

Ngoài các công dụng làm đẹp, “chống lão hóa, phục hồi da” tiên dược FOY còn có các lợi ích “siêu nhiên” như: Sửa chữa các tế bào phá hủy gốc tự do, do đó, làm chậm quá trình lão hóa; Tạo trẻ hóa sâu và lâu dài; Tái tạo tế bào, mô và cơ quan; Trì hoãn thời kỳ mãn kinh và giảm hội chứng tiền mãn kinh, dấu hiệu lão hóa; Đổi mới thỏa mãn tình dục; Tăng cường sức chịu đựng và mức năng lượng, giúp bạn không cảm thấy mệt mỏi dễ dàng…

Sản phẩm còn có những công dụng “thần tiên” như: Cải thiện rất lớn trong hệ thống miễn dịch chống lại bệnh tật; Giấc ngủ sâu và thư giãn hơn; Ổn định trọng lượng ở mức bình thường; Tiêu hóa tốt hơn và loại bỏ táo bón; Cải thiện lưu thông máu; Các khớp và đĩa linh hoạt hơn; Tăng cường khả năng tình dục và tiềm năng với sức bền và sức sống; Phòng ngừa hoặc giảm các rối loạn chức năng tình dục nam hoặc nữ; Giảm nồng độ trong huyết thanh của cholesterol và chất béo trung tính; Giảm nguy cơ mắc bệnh tim và ung thư; Giảm các triệu chứng liên quan đến bất kỳ bệnh mãn tính...

Hình ảnh quảng cáo sản phẩm FOY trên một tài khoản facebook

Sau khi nhận được phản ánh về sản phẩm trắng da FOY (Fountain of Youth) của FOY, Cục ATTP đã rà soát dữ liệu công bố sản phẩm và khẳng định: Từ năm 2014 đến nay, sản phẩm mang tên FOY (Fountain of Youth ) của FOY International Inc chưa được cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP/Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm. Như vậy, sản phẩm này chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam.

Việc một sản phẩm không phép chào bán rầm rộ, quảng cáo thổi phồng như tiên dược để lừa đảo, câu kéo khách hàng vô cùng nguy hiểm đối với sức khỏe người sử dụng. Vì vậy, t rong quá trình các cơ quan chức năng xử lý vụ việc, để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, Cục ATTP khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm tên FOY (Fountain of Youth) của FOY International Inc.

Nếu phát hiện việc lưu hành sản phẩm bất hợp pháp đề nghị thông báo ngay cho cơ quan chức năng tại địa phương để xử lý theo quy định.