Thưởng thức món ngon khó quên của quê hương Quang Hải

Tương Việt Hùng: Làng Dục Nội xã Việt Hùng có nghề làm tương nổi tiếng qua nhiều đời. Múc tương từ chĩnh ra bát sóng sánh, đỏ sẫm , gạo nếp và đỗ quỵện lấy nhau, ăn vào khen "ngọt như chè" . Ai đã một lần ăn tương Dục Nội thì nhớ mãi. Ảnh: Tuhaoviet. Tương là món ngon thông dụng hàng ngày, nhà nào cũng có thể tự làm lấy để dùng quanh năm, vừa rẻ, vừa bổ, lại tiện lợi và cũng rất "lành", có thể làm món ăn kiêng. Tương là thứ nước chấm không thể thiếu được trong nhiều món ăn trở thành " khoái khẩu" của nhiều thực khách: đậu phụ chấm tương, trám đen om trộn tương, thịt bê thui chấm tương gừng...Ảnh: Internet. Đậu phụ Làng Chài: Khi ăn đậu phụ ở đây, người ta luôn cảm nhận được vị ngầy ngậy, béo béo của đậu tương và đặc biệt là không có vị quá chát của nhiều thạch cao. Ảnh: Internet. Đậu phụ nơi đây có hai loại sản phẩm truyền thống, đó là: đậu trắng và đậu nướng. Với đậu trắng thì giá rẻ hơn chút ít so với đậu nướng, tuy vậy, chất lượng đậu nướng có vẻ thơm ngon hơn. Ảnh: Internet. Bún Mạch Tràng: Không trắng như bún của nơi khác, nhưng bún Mạch Tràng vẫn được nhớ tới bởi hương vị thơm ngon, dai giòn, thanh mát. Đây không chỉ là món ăn dân dã của người dân Cổ Loa mà còn được người dân xứ khác rất mực yêu thích. Ảnh: Hanoimoi. Đây là đặc sản Cổ Loa được người dân dâng cúng hàng năm vào dịp lễ hội đền (ngày 6 tháng Giêng), hay ngày 13 tháng Tám (ngày ăn hỏi công chúa Mỵ Châu). Ảnh: Làng bún. Ngoài ra, Hà Nội có vô vàn đặc sản hấp dẫn cho du khách thưởng thức như món chả cá thơm ngon. Ảnh: Zing. Hay như món phở cuốn nổi tiếng của Hà Nội. Món ăn cũng chẳng có gì là khó làm nhưng lại thu hút thực khách bởi sự lạ miệng, hương vị và phong cách đặc biệt của riêng nó. Ảnh: Foody. Phở cuốn thường chấm với nước mắm giấm ớt chua ngọt kèm vài lát đu đủ xanh. Vị ngọt bùi của thịt bò xào và phở cộng chút mằn mặn của nước chấm càng thăng hoa hơn với mùi thơm của thịt bò lăn và mùi thơm thanh mát của các loại rau thơm. Ảnh: Foody. Bún chả: Đây là món ăn đặc trưng của người Hà Nội với hương vị thơm ngon đặc biệt. Bún chả có thịt, gồm có thịt ba chỉ (ba rọi), thịt băm, tất cả được tẩm ướp đúng điệu và nướng vàng trên than củi đỏ rực. Ảnh: Zing. Nước chấm để ăn bún chả được pha khéo léo, kết hợp tinh tế giữa nước mắm, giấm, đường, chanh, tỏi, ớt, cho thêm ít đu đủ xanh được bóp giấm giòn sần sật, nhiều nơi bán bún chả còn cho nước cốt của trái sấu hoặc trái me để tăng thêm độ thơm cho bát nước chấm. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

