Thưởng thức các món nhắng nướng ngon quên lối về

Nhắng nướng gồm các món nướng như ba chỉ, thịt bò, nầm hay bạch tuộc được tẩm ướp nhiều loại gia vị, nướng trên bếp than thơm nức níu chân thực khách khi đi qua. Hà Nội có cả phố nhắng nướng Đại Cồ Việt. Gọi là phố nướng có lẽ hơi "ngoa", vì dọc Đại Cồ Việt chỉ có đôi ba quán Nhắng. Tuy nhiên, nơi đây là mảnh đất đầu tiên cho ra đời món ăn độc đáo này ở Hà Nội. Một đĩa nhắng nướng rất phong phú gồm thịt ba chỉ, lòng, tràng, nầm, bò, bạch tuộc…Ăn nhắng nướng, bạn không thể thưởng thức một cách lười biếng như các món trên mà phải tự tay lật nướng các món ăn.Điều này có nghĩa là quán chỉ đưa ra cho khách những đĩa thức ăn đã được tẩm ướp, còn "công cuộc nướng" thuộc về thực khách Cái tên nhắng nướng đặt ra nhằm thu hút tính tò mò của khách hàng và hơn hết là để đưa ra một cái tên gọi khác cho những người thích ăn nướng lụi. Từ lâu, nhắng nướng đã trở thành một kiểu văn hóa ăn uống được đông đảo mọi người yêu thích.. Thực đơn của quán Nhắng nướng cũng khá đa dạng, có rất nhiều món lạ độc cho khách hàng lựa chọn. Thịt được ướp sẵn ngấm gia vị, đồ được nướng bằng than hoa nên có mùi thơm đặc trưng của than và thịt hòa lẫn. Khi trời se lạnh cũng là thời điểm lý tưởng để thưởng thức các món nhắng nướng vừa thơm ngon vùa hấp dẫn.

