Thuốc Daehwa Haris kém chất lượng, Deahwa Pharmaceutical bị xử phạt thế nào?

(Kiến Thức) - Cục Quản lý Dược- Bộ Y tế vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Deahwa Pharmaceutical Co., Ltd do hành vi sản xuất thuốc viên nang mềm Daehwa Haris không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Ông Nguyễn Tất Đạt, Phó Cục trưởng Cục Quán lý Dược- Bộ Y tế, vừa ký quyết định số 852/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Deahwa Pharmaceutical Co., Ltd (Địa chỉ trụ sở chính: 495 Ilanu-ro (st), Hoengseong-eup, Iloengseong-gun, Gang-won-do, Korea).

Công ty Deahwa Pharmaceutical Co., Ltd bị phạt 70 triệu đồng do sản xuất thuốc viên nang mềm Daehwa Haris không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Lý do xử phạt: Công ty này đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính sản xuất thuốc Daehwa Haris, SDK VN-7635-09, số lô 7001, NSX 30/3/2017, HD 29/3/2019 không đạt tiêu chuẩn chất lượng mức độ 2 theo quy định của pháp luật, quy định tại Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Theo nội dung quyết định xử phạt này, Công ty Deahwa Pharmaceutical Co., Ltd bị phạt tiền với mức phạt là 70.000.000 đồng (bảy mươi triệu đồng); đồng thời phải phối họp với các đơn vị liên quan thực hiện huỷ toàn bộ lô thuốc kém chất lượng nêu trên theo quy định hiện hành.

Công ty Deahwa Pharmaceutical Co., Ltd phải nộp tiền vào ngân sách nhà nước trong vòng 10 ngày, kể từ ngày nhận Quyết định xử phạt. Công ty Deahwa Pharmaceutical Co., Ltd có quyền khiếu nại và khởi kiện đối với Quyết định xử phạt vi phạm hành chính này theo quy định của pháp luật.

Được biết Công ty Deahwa Pharmaceutical Co., Ltd có người đại diện tại Việt Nam là Ông Paul Cho, Phó Tổng Giám đốc Công ty Deahwa Pharmaceutical Co., Ltd; Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nưóc ngoài tại Việt Nam: số 01-00265-01 do Sở Công thương TP Hà Nội cấp ngày 10/01/2017.

Phạm vi hoạt động của công ty này tại Việt Nam là thực hiện chức năng văn phòng liên lạc, tìm hiểu thị trường, xúc tiến thúc đẩy cơ hội đầu tư kinh doanh của Công ty Deahwa Pharmaceutical Co., Ltd tại Việt Nam trong lĩnh vực kinh doanh và sản xuất dược phẩm.