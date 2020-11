Thức uống giàu collagen giúp chị em đẹp da giữa thời tiết hanh khô

Sinh tố bơ: Quả bơ được xem là “thần dược” cho sắc đẹp của phụ nữ. Trong quả bơ chứa nhiều Omega-3 cùng các vitamin và khoáng chất giúp chống lại quá trình ô xy hóa và tiêu diệt các gốc tự do. Bên cạnh đó, đây cũng là thức uống giàu collagen giúp duy trì độ săn chắc cho làn da. Để bảo đảm sức khỏe, bạn nên dùng sinh tố bơ ít sữa hoặc ít đường. Nước cam: Quả cam và các loại trái cây có múi cùng họ rất giàu vitamin C là thành phần cần thiết để sản xuất collagen. Ngoài ra, lượng axit citric trong cam cũng hỗ trợ sự hình thành elastin và collagen giúp da săn chắc và kiểm soát lão hóa sớm. Hãy dùng 2 ly nước ép cam mỗi ngày, 1 ly vào buổi sáng và 1 ly vào trước bữa ăn. Nước ép nho: Nho là loại quả hàng đầu giàu vitamin C và E. Đây là hai thành phần chống oxy hóa cực mạnh trong tự nhiên, góp phần sản xuất collagen từ trong cơ thể, làm chậm quá trình lão hóa da, chữa lành mụn trứng cá. Bạn có thể uống một cốc nước ép nho mỗi ngày vào buổi sáng và trong bữa ăn. Nước ép táo: Các loại vitamin và khoáng chất trong táo cung cấp collagen, giúp tăng cường độ đàn hồi của da và giữ cho da săn chắc và dẻo dai hơn. Các hợp chất hữu cơ và enzyme trong táo còn duy trì độ ẩm cho da, giảm mỡ. Hãy uống nước ép táo mỗi ngày để làn da tươi sáng, đầy sức sống. Nước ép cà chua: Cà chua cũng rất giàu vitamin C - đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất collagen. Một quả cà chua cỡ vừa cung cấp tới 30% lượng vitamin C cơ thể cần mỗi ngày. Loại quả màu đỏ này còn mọng nước, cung cấp nhiều khoáng chất và nhiều lycopene đặc biệt tốt cho sức khỏe và làn da. Nước ép/sinh tố chuối: Chuối có giá trị dinh dưỡng chẳng khác nào siêu thực phẩm. Loại quả này giàu vitamin C, E và kali đều rất cần thiết cho làn da. Chúng giúp giữ ẩm cho da đồng thời tăng độ đàn hồi và tránh bị tổn thương theo thời gian. Nước ép lựu: Quả lựu không chỉ chứa lượng vitamin C dồi dào và hàng loạt chất chống oxy hóa khác. Trong quả lựu có chứa hợp chất gọi là Punicalagins, có tác dụng duy trì collagen trong da một cách hiệu quả. Đồng thời các chất chống oxy cực mạnh giúp ngăn các dấu hiệu lão hóa sớm. Nước dừa giàu vitamin và khoáng chất cũng như các chất điện giải không chỉ dinh dưỡng như các loại thực phẩm mà còn giải nhiệt mùa hè. Nước dừa có lợi cho sự chuyển hóa lành mạnh của axit amin, lipit và carbohydrate... Mặt khác, trong nước dừa cũng chứa một nhóm hormone thực vật gọi là cytokinin giúp thúc đẩy tăng trưởng tế bào, ngăn chặn sự lão hóa của tế bào da, giúp làn da trẻ trung hơn. Nước ép nha đam: Trong nhánh nha đam chứa nhiều axit amin và chất dinh dưỡng kích thích cơ thể sản xuất collagen. Các thành phần chống oxy hóa khác thúc đẩy tái tạo da, chữa lành tổn thương đồng thời dưỡng cho da mềm mại, trắng sáng. Bạn có thể nấu nước nha đam đường phèn hoặc ép nha đam lấy nước để uống. Sữa đậu nành: Từ xưa đến nay, sữa đậu nành luôn được xem là một trong những thức uống có lợi cho phái đẹp. Các axit béo omega-3, omega-6 và chất chống oxy hóa tự nhiên genistein trong sữa đậu nành có tác dụng bảo vệ các tế bào chống lại sự lão hóa và kích thích sản sinh collagen trong cơ thể giúp phái nữ giữ được nét trẻ đẹp trên da. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Những Sai Lầm Trong Cách Bảo Quản Thực Phẩm". Nguồn: Thời Sự VTV24.

