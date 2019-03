Thực phẩm lành mạnh hàng đầu cho người mắc bệnh thận

Súp lơ xanh là một loại rau chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin C, K và vitamin B. Nó cũng chứa indoles, glucosinolates và thiocyanates – các hợp chất giúp gan trung hòa chất độc hại có thể phá hủy màng tế bào và DNA. Súp lơ có thể dùng với mì ống hoặc nghiền nát thậm chí có thể ăn sống trong bữa ăn. Quả việt quất là một trong những loại trái cây tốt nhất cho toàn bộ các cơ quan của cơ thể. Chúng chứa nhiều chất oxy hóa – anthocyanin, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường, suy giảm nhận thức và một số bệnh ung thư khác. Quả việt quất cũng tuyệt vời đối với người bệnh thận vì chứa ít Natri, Photpho và Kali. Trong 1 cốc (148 gram) quả việt quất tươi chứa 1,5mg Natri, 114mg Kali và chỉ chứa 18mg Photpho. Cá: Hiệp hội Tim mạch Hoa Kì và Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kì có lời khuyên rằng nên ăn cá ít nhất hai lần một tuần. Bởi vì thực phẩm lành mạnh này cung cấp protein chất lượng cao và chứa chất béo omega-3 lành mạnh, hàm lượng Photpho cũng thấp hơn các loại hải sản khác. Omega-3 có trong cá cũng giúp giảm bớt trầm cảm, lo lắng và suy giảm nhận thức ở người. Omega-3 cao nhất trong các loại cá ngừ, cá trích, cá hồi và cá thu. Nho đỏ chứa rất nhiều vitamin C và các chất chống oxy hóa gọi là Flavonoid có tác dụng làm giảm viêm trong cơ thể. Ở nho đỏ cũng có một loại oxy hóa đặc biệt là Resvertrol có lợi cho tim mạch, điều chỉnh lượng đường trong máu và ngăn chặn sự suy giảm nhận thức, bảo vệ làn da. Nên mua nho có màu đỏ hoặc tìm vì hàm lượng Anthocyanin cao hơn. Lòng đỏ trứng rất bổ dưỡng nhưng chứa nhiều Photpho, vì vậy những người mắc bệnh thận thích hợp hơn với lòng trắng trứng. Trong hai lòng trắng trứng lớn (66 gram) có 110mg Natri, 108mg Kali và 10mg Photpho. Làm món trứng tráng hoặc bánh sandwich với lòng trắng trứng thậm chí lòng trắng trứng luộc cũng sẽ bổ sung lượng protein tốt nhất cho người bệnh thận. Tỏi: Bởi vì các vấn đề về thận đòi hỏi phải giảm đi lượng natri vì thế nhiều người khá lo lắng về việc mất đi sự thích thú với thức ăn có hương vị. Thế nhưng, may mắn thay, tỏi là một thực phẩm thay thế tuyệt vời cho muối cũng như cung cấp hương vị thơm ngon khác. Trong tỏi chứa vitamin C, vitamin B6, mangan và một số hợp chất lưu huỳnh có khả năng chống viêm. Tỏi cũng có tác dụng làm giảm cholesterol cho người béo phì. Trong 3 tép tỏi (9 gram) chứa 1,5 mg Natri, 36 mg Kali và chỉ chứa 14 mg Photpho. Có thể dùng tỏi trong các bữa ăn hằng ngày bằng cách thêm tỏi vào thịt, rau, mì ống. Hoặc bạn có thể nướng tỏi và trải trên bánh mì. Kiều mạch: Ngũ cốc nguyên hạt là một phần quan trọng trong chế độ ăn uống lành mạnh, nhưng chúng có hàm lượng Photpho cao, không thích hợp cho những người bệnh thận. Kiều mạch là một thay thế tuyệt vời. Nó cung cấp dinh dưỡng dưới dạng magie, sắt, chất xơ và vitamin B. Kiều mạch không chứa Gluten, chứa rất ít Photpho và những loại chất cần tránh cho người mắc bệnh thận. Trong ½ cốc (84gram) kiều mạch đã nấu chín chỉ chứa 3,5 mg Natri, 74 mg Kali và 59 mg Photpho mà thôi. Dầu ô liu chứa các chất béo lành mạnh và không chứa Photpho. Nó đặc biệt tốt cho những người mắc bệnh thận vì họ có xu hướng gặp khó khăn trong việc duy trì cân nặng. Chất béo có trong dầu ô liu không bảo hòa đơn giúp bảo vệ và chống lại quá trình oxy hóa. Dầu ô liu cũng giàu Polyphenol và các hợp chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa viêm và oxy hóa. Các nghiên cứu cũng cho thấy rằng, sử dụng một lượng lớn dầu oliu thay vì các loại dầu khác thường có tỉ lệ mắc bệnh tim và ung thư thấp hơn. Dầu ô liu tốt trong nấu ăn vì nó có thể chịu được nhiệt độ cao nhưng cũng tuyệt vời trong các món salad. Những thực phẩm này có lợi cho mọi người, kẻ cả những thành viên không mắc bệnh thận trong gia đình bạn! Tích trữ các loại thực phẩm này trong gian bếp của bạn sẽ là một bước tiến giúp bạn thực hiện chế độ ăn uống tốt cho thận của bạn!

