Thực phẩm không thể thiếu cho người bị say xe

Gừng tươi: Theo Live Strong, gừng là một trong những thực phẩm tốt nhất để làm giảm triệu chứng khó chịu của dạ dày khi say xe. Nó có tác dụng làm dịu các giác quan, tạo cho bạn tâm trạng thoải mái, bình tĩnh. Nhai một lát gừng tươi từ từ khi bạn bắt đầu cảm thấy choáng váng, buồn nôn. Ngoài ra, bạn có thể pha trà gừng uống trước khi lên xe khoảng một giờ hoặc mang theo khi đi xe. Ảnh: Gusto. Bánh quy khô: Một vài miếng bánh quy có thể làm giảm cơn khó chịu ở dạ dày và ngăn ngừa tình trạng nôn mửa khi say xe. Ăn 2-3 miếng bánh quy nếu bạn cảm thấy buồn nôn và tiếp tục ăn chúng từ từ cho đến khi các triệu chứng giảm bớt. Ngoài ra, bạn nên ăn loại bánh quy làm từ ngũ cốc nguyên hạt vì chúng làm giảm lượng nước bọt trong miệng, ngăn buồn nôn. Tránh bánh quy có hương vị, đặc biệt chứa gia vị, hành tây hoặc tỏi vì chúng làm các triệu chứng say xe tồi tệ hơn. Ảnh: Canvanna. Chanh: Theo Abc News, chanh tươi và nước chanh tươi có thể làm giảm buồn nôn và nôn khi đi du lịch. Nguyên nhân là chanh chứa các chất dinh dưỡng có thể làm thư giãn dạ dày. Cắt lát mỏng hoặc cầm theo 1-2 quả chanh tươi khi bạn di chuyển trên xe. Ngậm lát chanh hoặc ngửi chanh khi bạn bắt đầu cảm thấy khó chịu. Ảnh: Healthline. Quả ô liu: Loại quả này làm giảm tiết nước bọt trong miệng, khiến bạn ít có khả năng bị buồn nôn hoặc nôn mửa. Ăn vài quả ô liu trước khi khởi hành hoặc mang theo vài quả khi di chuyển. Ảnh: Oplatium. Táo: Các chất pectin trong táo có tác dụng trung hòa axit dạ dày và giảm chóng mặt, buồn nôn. Ăn táo khi đang ngồi trên xe hoặc uống nước ép táo trước khi lên xe sẽ giúp bạn tỉnh táo. Ảnh: Bemagazine. Bạc hà: Loại thảo dược này giúp hơi thở thơm mát và làm dịu dạ dày để giảm cảm giác buồn nôn. Trước và trong khi di chuyển, bạn nên ngậm bạc hà, nhai lá, ngậm một giọt tinh dầu hoặc uống trà bạc hà. Ảnh: Thesoucery. Bánh mì: Theo New York Times, bạn nên ăn bánh mì và các lọa ngũ cốc nguyên hạt trước khi lên tàu xe. Chúng có tác dụng hỗ trợ cho quá trình tiêu hóa nhanh hơn, nhờ vậy ngăn ngừa cảm giác choáng váng, nôn nao. Ảnh: Newyorktimes.

