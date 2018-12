Thực hư Giảm cân đông y Hoàng Dung giả mạo giấy xác nhận ATTP?

(Kiến Thức) - Cục An toàn thực phẩm vừa có thông báo khẳng định không cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm cho sản phẩm Giảm cân Đông y Hoàng Dung.

Cụ thể, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, đã rà soát hồ sơ và khẳng định Cục không cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP cho sản phẩm Giảm cân Đông y Hoàng Dung.

Giảm cân Đông y Hoàng Dung giả mạo Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Hiện nay, trên website://www.giamcanlishou.com đăng hình ảnh sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Giảm cân Đông y Hoàng Dung và hình ảnh Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm ghi các thông tin: Số 44402/2017/ATTP-XNCB ngày 15 tháng 01 năm 2018; Tên tổ chức, cá nhân: Công ty Cổ phần Thương mại Evapharma; địa chỉ: Thái Hưng, Xã Mường Sang, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La; Điện thoại: 01279655325; Email: hoangdung@gmail.com; cấp cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đông Y Hoàng Dung do Công Ty Cổ Phần Thương Mại Evapharma sản xuất, phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm khẳng định Giấy xác nhận công bố có các thông tin nêu trên là giấy tờ giả. Cục An toàn thực phẩm không cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP cho sản phẩm Giảm cân Đông y Hoàng Dung của Công Ty Evapharma có các thông tin nêu trên.

Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, trong lúc cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng sản phẩm giảm cân có các thông tin nêu trên.

Cục An toàn thực phẩm khuyến nghị người dân phát hiện tổ chức, cá nhân buôn bán sản phẩm có các thông tin nêu trên, cần thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.