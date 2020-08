Thực hư các món ăn kinh dị được quý ông tin dùng như “viagra”

Bào thai rắn, chuột: Bào thai động vật, hay hà nàm, là thứ "thần dược" cường dương nổi tiếng được nhiều người thời xưa săn lùng. Thứ hà nàm phổ biến hơn cả là hà nàm chuột và rắn. Trứng rắn và bào thai rắn còn nguyên màng nhầy được lấy "tươi" ngay khi vừa mổ thịt rắn mẹ, chỉ cần nhúng qua nước lẩu, còn chưa cần chín đã được các quý ông đưa vào miệng. Bên cạnh hà nàm rắn, hà nàm chuột là thứ dễ kiếm hơn, nhưng cũng không kém phần kinh dị. Bào thai chuột non còn đỏ hỏn, không qua chế biến nhưng lại được cho là "sạch nhất" bởi còn chưa rời bụng mẹ, là món ăn kinh dị tăng cường sinh lực cho quý ông. Tim rắn: Nhiều người cho rằng, sự oai phong của các loài rắn độc có quan hệ mật thiết tới khả năng sinh lý phái mạnh. Vì vậy, các loại rắn càng độc, càng hiếm thì càng được săn lùng ráo riết để buôn bán. Phần "bổ" nhất của rắn là quả tim và bào thai rắn. Rắn được cắt tiết tươi, mổ lấy tim rắn còn đập phập phồng thả vào rượu uống hoặc nuốt chửng. Món ăn kinh dị này được cho là vừa giúp cơ bắp khỏe mạnh, vừa tăng cường sinh lực và cải thiện đời sống thầm kín. Thời xưa, thằn lằn được nhiều người biết đến và tin rằng có tác dụng bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực, tráng dương bổ thận. Nhiều người tin vào công dụng thần kỳ của thằn lằn nên đã cất công nhờ người quen mua bằng được để bồi bổ cho đức lang quân. Tuy nhiên, theo chia sẻ của bác sĩ thì thằn lằn có rất ít thịt nên giá trị dinh dưỡng không nhiều. Nếu so sánh về dinh dưỡng thì thịt cóc còn bổ dưỡng hơn. Do vậy, bác sĩ cho rằng không nên khuyến khích việc ăn thịt thằn lằn bởi loài này bản chất ăn côn trùng như ruồi, muỗi, trong khi hiện có rất nhiều loại thực phẩm bổ dưỡng khác an toàn hơn. Ngọc dương: Từ xưa đến nay, ngọc dương được xem là món ăn “tráng dương” cho phái mạnh. Không ít người khẳng định món ngọc dương là thức ăn quý ngày xưa chỉ có vua chúa, quý tộc mới được dùng để bồi bổ sức khỏe "chuyện ấy". Ngọc dương thường được chế biến bằng cách hầm với thuốc bắc. Tuy nhiên, không phải cứ dùng ngọc dương là bổ thận tráng dương, có nhiều người vì sử dụng quá đà mà phải nhập viện điều trị. Món ăn này chứa nhiều cholesterol, vì vậy ăn nhiều không tốt cho cơ thể, nhất là đối với người béo, bị bệnh tim mạch, cao huyết áp. Trứng ung được đồn thổi rằng ăn vào sẽ giúp quý ông sung mãn, nhiều chị em phụ nữ quyết định mua về cho chồng bồi dưỡng. Việc tăng cường khả năng sinh lý nam giới như đồn thổi chưa biết thực hư thế nào nhưng khi quý ông tìm mọi cách để ăn trứng ung đã vô tình đưa mầm bệnh vào cơ thể và có nguy cơ nhiễm độc tiêu hóa rất cao. Phần lớn những người ăn trứng ung thường bị khó tiêu, nôn mửa, chướng bụng, tiêu chảy, đau bụng, có nhiều trường hợp gây ngộ độc cho sức khỏe. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

