Thực đơn toàn những món thuần Việt trong đám cưới Phan Văn Đức

Sáng 30/1, đám cưới Phan Văn Đức và Võ Nhật Linh diễn ra tại một khách sạn ở TP.Vinh, Nghệ An. Thực đơn tiệc cưới Phan Văn Đức gồm những món ăn đơn giản nhưng rất hấp dẫn. Bố chú rể tiết lộ, so với tiệc cưới ở ngoài Hà Nội thì mâm cỗ ở Nghệ An không đắt đỏ bằng. Ảnh: Zing. Cụ thể, cô dâu chú rể đãi khách với 11 món ăn quen thuộc như món khai vị (súp thập cẩm), món chính (gà luộc lá chanh, tôm chiên, bò nướng, nem xôi, chả ốc, cá sú....) và món tráng miệng. Gà luộc là món ăn chính trong các dịp lễ lớn của người Việt. Tiệc cưới của cầu thủ Phan Văn Đức cũng có món gà luộc lá chanh. Món ăn truyền thống này được trang trí đẹp mắt với da gà vàng óng, miếng gà chặt đều, rắc lá chanh... Tiệc cưới của Văn Đức gây ấn tượng bởi những món ăn đậm đà bản sắc Việt, trong đó phải kể đến món chả ốc. Tôm chiên cũng xuất hiện nhiều trong các bữa tiệc cưới hỏi của người Việt. Mâm cỗ cưới của Văn Đức còn có món bò nướng – nem xôi độc đáo. Thay vì sử dụng bò xào quen thuộc, bò nướng dễ gây ấn tượng với thực khách hơn nhờ kiểu chế biến mới lạ. Ngoài ra, món chính trong thực đơn nhà chú rể Văn Đức đãi khách còn có cá mú hấp xì dầu. Cá mú là loại cá rất được những người yêu ẩm thực ưa chuộng vì thịt rất dai và ngon. Món ăn mang một hương vị riêng, hoà quyện giữa mùi hành tây, hương thơm cá và nồng của ớt. Nam cầu thủ gốc Nghệ An còn tiếp đãi khách dự tiệc cưới đĩa nộm ngũ sắc bắt mắt. Nộm ngũ sắc có thành phần khác nhau tùy công thức người chế biến, nhưng phải đủ 5 màu. Nguyên liệu cơ bản cho món ăn này gồm đu đủ, cà rốt, cải tím, củ đậu, chả giò, rau thơm. Một món thuần Việt phải kể đến trong tiệc cưới của Văn Đức là canh chua thập cẩm. Đây là món ăn giải ngấy cho các bữa tiệc nhiều món dầu mỡ. Cải chíp sốt dầu hào cũng là món ăn thanh đạm có màu xanh bắt mắt nên thường được chọn làm món ăn trong các mâm cỗ cưới của người Việt. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

