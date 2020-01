Thủ tướng ra công điện khẩn phòng chống dịch bệnh do virus Vũ Hán gây ra

(Kiến Thức) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành công điện về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (virus Vũ Hán) gây ra.

Công điện gửi Bộ Y tế; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Ngoại giao; Bộ Công an; Bộ Quốc phòng; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Bộ Tài chính; Báo Nhân dân; Thông tấn xã Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Đài Truyền hình Việt Nam; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.



Công điện nêu rõ, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (virus Vũ Hán - PV) gây ra đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc. Đây là dịch bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do virus Corona biến chủng gây ra, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vắc xin phòng bệnh.

Bệnh lây truyền từ người sang người qua đường tiếp xúc gần, hoặc nước bọt. Đến nay tại Trung Quốc đã ghi nhận trên 541 trường hợp mắc bệnh trong đó có 15 nhân viên y tế và đã có 17 trường hợp tử vong; đã ghi nhận các trường hợp xâm nhập vào một số quốc gia khác.

Để chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Thứ nhất, Bộ Y tế chỉ đạo tổ chức kiểm soát chặt chẽ hành khách nhập cảnh tại các cửa khẩu (đường bộ, đường thủy, đường hàng không), nếu phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tổ chức cách ly, quản lý kịp thời; có các phương án đáp ứng hiệu quả phù hợp với tình hình dịch. Thứ hai, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế để cung cấp thông tin và khuyến cáo các công dân Việt Nam không nên đến các khu vực đang có dịch khi không cần thiết. Thứ ba, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác kiểm soát dịch bệnh theo chỉ đạo của Bộ Y tế; bảo đảm cung cấp đủ thuốc, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, kinh phí cho các hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (thứ 3 từ phải) kiểm tra phương tiện xét nghiệm tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương - Ảnh: BYT Trước đó, sáng 23/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cũng đã đi kiểm tra công tác sẵn sàng đối phó với bệnh viêm phổi cấp do virus Corona tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 tại Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội.



Tại cuộc giao ban, làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của Bộ Y tế, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đặt ra 4 câu hỏi mà người dân đang rất quan tâm lúc này là: Đánh giá mức độ dịch, khả năng lây, cơ chế lây, thời gian ủ bệnh, tỷ lệ tử vong khi nhiễm virus nCorona .

Các chuyên gia, nhà khoa học thống nhất đánh giá về dịch viêm phổi cấp do virus nCorona. Đến hết ngày 22/1, tại Trung Quốc đã ghi nhận 541 trường hợp nhiễm virus nCorona, 17 người đã tử vong, thường là những người có bệnh cảnh nền làm suy giảm hệ miễn dịch. Số ca nhiễm virus nCorona tăng dần.

Tại Trung Quốc đã ghi nhận 4 địa phương có ca nhiễm tập trung chủ yếu ở Vũ Hán (Hồ Bắc), ngoài ra còn có Thượng Hải, Thâm Quyến (Quảng Đông), Bắc Kinh, một số nước ghi nhận ca nhiễm như Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Mỹ…

Về cơ chế lây của virus nCorona, GS.TS Nguyễn Văn Kính, nguyên Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết: Giống như các dịch cúm gây ra bởi họ virus Corona, một người có thể nhiễm virus nCorona thông qua tiếp xúc với người bệnh. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của WHO, virus nCorona lây qua tiếp xúc với dịch nước bọt của người nhiễm, chưa có biểu hiện lây qua không khí như dịch SARS trước đây. Vì vậy, biện pháp phòng dịch lầu tiên khi tiếp xúc với người có biểu hiện sốt là phải đeo khẩu trang.

Thời gian ủ bệnh viêm hô hấp cấp do virus nCorona khoảng từ 7-14 ngày, với các triệu chứng như sốt nhẹ, ho, khó thở giống các loại cúm thông thường do đó không thể chủ quan.

Sau khi phát bệnh, biểu hiện của người nhiễm virus nCorona được đánh giá nhẹ hơn so với SARS, MERS-CoV. Đến nay tỷ lệ tử vong của dịch viêm phổi cấp do virus nCorona hiện khoảng 3% so với mức 16% của dịch SARS, 30-36% của dịch MERS-CoV. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong còn phụ thuộc vào mức độ sẵn sàng và kinh nghiệm điều trị của hệ thống y tế.

Cũng như các dịch cúm khác, hiện nay không có thuốc đặc trị đối với virus nCorona mà các biện pháp điều trị chủ yếu là hỗ trợ hệ miễn dịch, điều trị triệu chứng, cách ly tránh lây nhiễm.

Liên quan đến dịch bệnh này, hiện có 2 người Việt Nam đang được cách ly do nghi ngờ mắc viêm phổi cấp. Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân L.P.T (20 tuổi, tại Hà Đông, Hà Nội), du học sinh vừa trở về từ Vũ Hán, nơi bùng phát dịch viêm phổi cấp do chủng virus Corona. Trường hợp bệnh nhân thứ 2 là một người đàn ông 55 tuổi, làm nghề buôn bán tại chợ cửa khẩu Việt Nam - Trung Quốc.