Thử nấu các món ngon từ ốc mỡ nóng hổi ấm bụng ngày mưa

Ốc mỡ xào me đã trở nên rất thân quen trên các quán nhậu hè phố với vị chua, cay, mặn đặc trưng. Chúng có vị chua ngọt đặc trưng, những con ốc tươi ngập chìm trong lớp sốt me đậm đà. Nguyên liệu gồm: Ốc mỡ loại to: 150 gram, Nước cốt me: 150 ml, Rau muống chẻ hay rau răm: 150 gram, Tỏi băm: 10 gram, Sả tươi băm: 10 gram, Hành tím tươi băm: 10 gram, Ớt tươi băm: 10 gram, Dầu ăn: 30 ml, Đường cát trắng: 3 muỗng canh, Nước mắm: 2 muỗng canh, Gừng tươi: 15 gram. Đun một nồi nước sôi, thêm vào 15gr gừng cắt lát đập dập, cho ốc vào trụng sơ 2 phút sau đó vớt ra rửa sạch. Đun chảy bơ lạt, cho tỏi, hành tím, sả, ớt vào phi thơm. Thêm 150ml nước cốt me vào đun sôi. Nêm 3 muỗng canh đường trắng, 2 muỗng canh nước mắm, khuấy cho tan đường. Nếm lại sốt me cho vừa ăn. Tiếp theo cho 150gr rau muống đã nhặt sạch lá, trút ốc mỡ vào, xào tiếp 2 phút cho ốc mỡ thấm gia vị và rau muống chín rồi nhắc xuống. Bạn không thích nước nước khi xào chung với rau muống thì thay thế băng rau răm thì nước xốt sệt và đậm đà hơn. Ốc mỡ xào bơ tỏi: Với những tín đồ ăn vặt thì món ngon từ ốc mỡ này không còn xa lạ gì nữa. Những con ốc mỡ ngọt dai với lớp tỏi phi vàng bao phủ thơm nức mũi sẽ làm bạn không thể kìm được. Những ngày mưa lạnh, ngồi nhâm nhi một đĩa ốc mỡ xào bơ tỏi thơm cay thế này thì không còn gì để diễn tả nữa. Nguyên liệu gồm: Ốc mỡ 150 gr, Tỏi phi 50 gr, Bơ lạt 20 gr, Đường trắng 3 muỗng canh, Nước mắm 2 muỗng canh, Gừng 15 gr. Cách làm: Đun một nồi nước sôi, thêm vào 15gr gừng cắt lát đập dập, cho ốc vào trụng sơ 2 phút sau đó vớt ra rửa sạch. Cho vào nồi 20gr bơ lạt, 2 muỗng canh nước mắm cùng 3 muỗng canh đường. Đảo đều cho đường tan, đun cho nước sốt sôi lên và hơi kẹo lại. Trút ốc mỡ vào, thêm 50gr tỏi phi vàng, đảo đều rồi để khoảng 2 phút cho ốc thấm gia vị và thơm mùi tỏi rồi nhắc xuống. Ốc mỡ xào mắm tắc: Nếu bạn là tín đồ ăn vặt và đặc biệt là tín đồ món ốc thì đừng nên bỏ qua cách làm ốc mỡ xào mắm tắc này nhé. Nguyên liệu: Ốc mỡ cỡ nhỏ sẽ ngon hơn: 150 gram, Trái tắc: 10 trái, Ớt tươi: 10 gram, Đường cát trắng: 4 muỗng canh, Nước mắm: 2 muỗng canh, Gừng tươi: 15 gram. Cách làm: Đun một nồi nước thật sôi, thêm vào 15gr gừng cắt lát đập dập, cho ốc vào trụng sơ 2 phút sau đó vớt ra rửa sạch. Vắt lấy nước của 6 trái tắc, cho nước tắc vào nồi cùng với 4 muỗng canh đường và 2 muỗng canh nước mắm. Khuấy đều cho hòa quyện. Đun đến khi nước mắm tắc sôi lên, kẹo lại thì thêm vào 4 trái tắc cắt lát, 10 gram ớt băm. Cuối cùng cho ốc mỡ vào và chúng ta đợi khoảng 2 phút cho ốc mỡ thấm thì bắc xuống. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

Ốc mỡ xào me đã trở nên rất thân quen trên các quán nhậu hè phố với vị chua, cay, mặn đặc trưng. Chúng có vị chua ngọt đặc trưng, những con ốc tươi ngập chìm trong lớp sốt me đậm đà. Nguyên liệu gồm: Ốc mỡ loại to: 150 gram, Nước cốt me: 150 ml, Rau muống chẻ hay rau răm: 150 gram, Tỏi băm: 10 gram, Sả tươi băm: 10 gram, Hành tím tươi băm: 10 gram, Ớt tươi băm: 10 gram, Dầu ăn: 30 ml, Đường cát trắng: 3 muỗng canh, Nước mắm: 2 muỗng canh, Gừng tươi: 15 gram. Đun một nồi nước sôi, thêm vào 15gr gừng cắt lát đập dập, cho ốc vào trụng sơ 2 phút sau đó vớt ra rửa sạch. Đun chảy bơ lạt, cho tỏi, hành tím, sả, ớt vào phi thơm. Thêm 150ml nước cốt me vào đun sôi. Nêm 3 muỗng canh đường trắng, 2 muỗng canh nước mắm, khuấy cho tan đường. Nếm lại sốt me cho vừa ăn. Tiếp theo cho 150gr rau muống đã nhặt sạch lá, trút ốc mỡ vào, xào tiếp 2 phút cho ốc mỡ thấm gia vị và rau muống chín rồi nhắc xuống. Bạn không thích nước nước khi xào chung với rau muống thì thay thế băng rau răm thì nước xốt sệt và đậm đà hơn. Ốc mỡ xào bơ tỏi: Với những tín đồ ăn vặt thì món ngon từ ốc mỡ này không còn xa lạ gì nữa. Những con ốc mỡ ngọt dai với lớp tỏi phi vàng bao phủ thơm nức mũi sẽ làm bạn không thể kìm được. Những ngày mưa lạnh, ngồi nhâm nhi một đĩa ốc mỡ xào bơ tỏi thơm cay thế này thì không còn gì để diễn tả nữa. Nguyên liệu gồm: Ốc mỡ 150 gr, Tỏi phi 50 gr, Bơ lạt 20 gr, Đường trắng 3 muỗng canh, Nước mắm 2 muỗng canh, Gừng 15 gr. Cách làm: Đun một nồi nước sôi, thêm vào 15gr gừng cắt lát đập dập, cho ốc vào trụng sơ 2 phút sau đó vớt ra rửa sạch. Cho vào nồi 20gr bơ lạt, 2 muỗng canh nước mắm cùng 3 muỗng canh đường. Đảo đều cho đường tan, đun cho nước sốt sôi lên và hơi kẹo lại. Trút ốc mỡ vào, thêm 50gr tỏi phi vàng, đảo đều rồi để khoảng 2 phút cho ốc thấm gia vị và thơm mùi tỏi rồi nhắc xuống. Ốc mỡ xào mắm tắc: Nếu bạn là tín đồ ăn vặt và đặc biệt là tín đồ món ốc thì đừng nên bỏ qua cách làm ốc mỡ xào mắm tắc này nhé. Nguyên liệu: Ốc mỡ cỡ nhỏ sẽ ngon hơn: 150 gram, Trái tắc: 10 trái, Ớt tươi: 10 gram, Đường cát trắng: 4 muỗng canh, Nước mắm: 2 muỗng canh, Gừng tươi: 15 gram. Cách làm: Đun một nồi nước thật sôi, thêm vào 15gr gừng cắt lát đập dập, cho ốc vào trụng sơ 2 phút sau đó vớt ra rửa sạch. Vắt lấy nước của 6 trái tắc, cho nước tắc vào nồi cùng với 4 muỗng canh đường và 2 muỗng canh nước mắm. Khuấy đều cho hòa quyện. Đun đến khi nước mắm tắc sôi lên, kẹo lại thì thêm vào 4 trái tắc cắt lát, 10 gram ớt băm. Cuối cùng cho ốc mỡ vào và chúng ta đợi khoảng 2 phút cho ốc mỡ thấm thì bắc xuống. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.