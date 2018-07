Thu hồi toàn bộ lo thuốc Unicet của Công ty Dược TW Codupha

(Kiến Thức) - Không đạt chất lượng chỉ tiêu hòa tan, thuốc viên nén bao phim Unicet do Công ty CP dược phẩm TW Codupha nhập khẩu bị cơ quan chức năng thu hồi.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có công văn về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn bộ lô thuốc Unicet do Công ty CP dược phẩm TW Codupha nhập khẩu.

Cụ thể, thuốc viên nén bao phim Unicet (Cetirizin hydroclorid 10mg), SĐK VN-18786-15, số lô UUNE 1703, HD 02/2020 do Công ty Bal Pharma Ltd. (India) sản xuất, Công ty CP dược phẩm TW Codupha nhập khẩu bị buộc đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn bộ lô thuốc vì lý do thuốc Unicet không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan.

Thuốc viên nén bao phim Unicet (Cetirizin hydroclorid 10 mg) bị đình chỉ vì không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan. Ảnh: Zing.vn

Đây là thuốc chữa trị viêm mũi dị ứng, chứng viêm kết mạc dị ứng như đỏ mắt, ngứa mắt, bệnh mề đay mạn tính do Công ty Bal Pharma Ltd. (India) sản xuất, Công ty CP dược phẩm Trung ương Codupha nhập khẩu được lấy tại Công ty TNHH dược phẩm Lan Anh .

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty CP dược phẩm Trung ương Codupha phối hợp cùng nhà cung cấp và phân phối thuốc thu hồi thuốc Unicet (Cetirizin hydroclorid 10mg) không đáp ứng quy định, báo cáo tình hình nhập khẩu, phân phối lô thuốc về Cục trước ngày 8/7.

Đồng thời, phối hợp cơ quan kiểm tra chất lượng, cơ quan kiểm nghiệm thuốc Nhà nước tiến hành lấy mẫu bổ sung ít nhất 2 mẫu thuộc 2 cơ sở bán buôn khác, trong đó có cơ sở bán buôn đã cung cấp thuốc cho Công ty TNHH dược phẩm Lan Anh.

Gửi mẫu đã lấy tới Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương hoặc Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM để kiểm tra chất lượng đối với chỉ tiêu độ hòa tan, báo cáo kết quả kiểm tra về Cục Quản lý Dược trước ngày 20/7.