“Thôn nữ 10 năm chăn trâu” Hương Ly giữ vòng eo thon bằng cách nào?

Không chỉ gây ấn tượng khi trở thành quán quân Vietnam's Next Top Model 2015, Hương Ly còn thu hút sự chú ý bởi sở hữu vóc dáng nuột nà và vòng eo thon thả. Hiện tại, Hương Ly có số đo ba vòng khá hoàn hảo là 82-60-92. Để giữ vóc dáng hoàn hảo, quán quân Vietnam's Next Top Model 2015 tiết lộ cô không tuân thủ chế độ tập luyện quá khắc nghiệt. Theo cô, điều quan trọng nhất là giữ tinh thần tốt, sống lạc quan, không để mất cân bằng và yêu thương bản thân. "Bình thường, để rèn luyện, tôi chọn yoga và thiền. Tôi luyện về tâm trí, chứ không luyện nhiều về thể lực. Khi đến phòng gym, chủ yếu tôi chạy bộ để khỏe mạnh", chân dài 9X bộc bạch. Về chế độ ăn, Hương Ly cũng không ăn kiêng khắt khe, chỉ hạn chế tinh bột và món ăn nhiều dầu mỡ. Cựu quán quân Next Top Model kể cô thường bị lên cân mỗi khi căng thẳng, vì thế cô luôn giữ tinh thần thoải mái: "Tôi thuộc trường hợp nếu tăng cân sẽ biểu hiện trên gương mặt, mà người mẫu thì vẫn cần khuôn mặt góc cạnh". Sở hữu vóc dáng đồng hồ cát, Hương Ly chuộng phong cách thời trang gợi cảm pha lẫn chút cá tính, nhất là những item giúp người mặc khoe khéo vòng eo thon. Hương Ly từng gây ấn tượng với câu chuyện truyền cảm hứng về tuổi thơ chăn trâu tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Tuy nhiên, giờ đây, Hương Ly không còn là cô gái chân chất thôn quê nữa mà cô đã "lột xác" thành quý cô sành điệu và quyến rũ với trang phục kiệm vải, táo bạo "đốt mắt" người nhìn. Ảnh: FBNV. Video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn: VTC.

