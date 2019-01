Thời trang đời thường của Lady Gaga khiến fan "tròn xoe mắt"

Khác với gu thời trang táo bạo, thời trang đời thường của Lady Gaga khiến giới mộ điệu ngạc nhiên khi xuất hiện trong bộ đầm suông giấu dáng của Marc Jacobs kết hợp với giày cao gót bằng nhựa trong suốt hiệu Juan Vidal. Lady Gaga xuất hiện trong một bộ đồ da đen bóng kín đáo của Azzedine Alaïa và túi xách Céline nhưng vẫn thể hiện được cá tính nổi loạn của cô. Xuất hiện trước công chúng, Lady Gaga diện đầm đen của thương hiệu Jonathan Simkhai với đôi với giày cao gót của Jimmy Choo và túi xách Céline. Lady Gaga đốt cháy bao ánh mắt với đầm neon cam sáng của thương hiệu House of CB. Cô nàng khéo léo phối cùng túi xách Céline và giày cao gót của Jimmy Choo. Váy xòe màu đỏ kiểu dáng cổ điển và đôi giày cao gót giúp nữ ca sĩ thêm “bánh bèo” và quyến rũ đến không ngờ. Lady Gaga diện chiếc váy hai dây in họa tiết da báo của Miaou, khoe trọn vòng 1 đầy đặn. Cô khoác thêm chiếc áo da Saint Laurent và đi đôi bốt cao cổ Giuseppe Zanotti, xách túi Gabriela Hearst và đeo kính râm Alaïa tạo thêm phần cá tính. Giọng ca “Born This Way” phối áo phông Saint Laurent cùng quần jean Paige ra phố. Cô không quên thêm đôi giày Converse và kính râm Karen Walker để tạo điểm nhấn cho set đồ. Lady Gaga xuất hiện trước ống kính truyền thông trong bộ đầm cổ yếm họa tiết kẻ răng sói của Ralph & Russo và túi xách Delvaux. Set đồ thời trang này giúp cô nàng nhẹ nhàng và nữ tính hơn nhiều. Cô ca sĩ 32 tuổi biến thành quý cô công sở thời thượng và cá tính. Cô nàng diện set đồ đơn giản nhưng trẻ trung với áo sơ mi trắng thắt nơ trang nhã của thương hiệu Giambattista Valli, chân váy ngắn Chanel và đôi bốt cao cổ Rochas lấp lánh. Lady Gaga chọn cho mình chiếc đầm ngắn nhấn nhá những hoạ tiết hình học ấn tượng được lấy cảm hứng từ thập niên 60 và phối cùng túi xách tay kiểu dáng đơn giản của Delvaux. Lady Gaga diện đồ kín đáo không còn hở hang như trước mỗi khi ra phố. Áo khoác và chân váy bút chì kẻ caro màu trầm của Calvin Luo và giày cao gót màu đen giúp ngôi sao âm nhạc toát lên vẻ thanh lịch và thời thượng. Diện bộ váy trắng xòe bồng hiệu Valentino kết hợp mái tóc búi cao cùng kính mắt mèo bản to và đôi giày cao gót đế mảnh của Neil J. Rodgers, Lady Gaga khiến nhiều người liên tưởng đến huyền thoại Marilyn Monroe trong bộ phim The Seven Year Itch. Bộ suit cắt may tinh tế của Saint Laurent với kính râm Versace vừa tô đậm được nét thanh lịch vừa khoe vẻ quyến rũ, gợi cảm cho Lady Gaga. Lady Gaga nữ tính, thanh lịch với áo sơ mi thắt nơ, chân váy mini xếp tầng. Giọng ca người Mỹ khéo léo khoác áo blazer đen bên ngoài và phối cùng túi xách và giày hồng nhạt để tạo điểm nhất cho bộ trang phục.

