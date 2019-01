Thời trang ăn gian tuổi của hoa hậu “trẻ mãi không già” Giáng My

“Người đẹp không tuổi” theo đuổi phong cách thời trang quyến rũ, sang chảnh nhưng không quá hở hang, phản cảm. Dù đã 48 tuổi song hoa hậu Đền Hùng vẫn ăn mặc hết sức trẻ trung và gợi cảm. Cô được khen ngợi ngày càng tươi trẻ và gu ăn mặc sành điệu hơn.Mỗi lần xuất hiện trong những sự kiện lớn nhỏ, Giáng My đều khiến người đối diện khó có thể rời mắt khi mặc những trang phục có những đường cắt xẻ khoe đường cong cơ thể. Nhan sắc và vóc dáng của người đẹp sinh năm 1971 vẫn quyến rũ và trẻ trung chẳng thua kém mỹ nhân nào trong showbiz Việt. Người đẹp không tuổi cũng không ngại mặc váy hở lưng khoe khoe lưng trần gợi cảm. Giáng My mặc váy hồng cúp ngực xinh xắn với điểm nhấn là chiếc khăn choàng lông và clutch cánh hoa lấp lánh. Hoa hậu Đền Hùng nhìn như các cô gái ngoài đôi mươi với bộ trang phục đơn giản này. Nhờ biết tiết chế phụ kiện và chọn trang phục hợp xu hướng, Hoa hậu Đền Hùng ngày một đẹp lên với các bộ cánh hàng hiệu hoặc đồ thiết kế trong nước. Giáng My cũng hay chọn thiết kế có tông màu nhã nhặn. Cô mặc áo phông xanh với quần trắng giúp “ăn gian” cả vài chục tuổi. Với cách ăn mặc trẻ trung và nhan sắc không tuổi, ít ai tin rằng đây là hình ảnh Giáng My đón sinh nhật thứ 48. Hoa hậu sinh năm 1971 thực sự "hồi xuân" với kiểu áo trễ nải khi đi biển. Nhìn phong cách thời trang của Giáng My thì thực sự khó tin khi nói cô đã 48 tuổi. Ở tuổi trung niên, hoa hậu Giáng My vẫn khiến mọi người ghen tị bởi nhan sắc và vóc dáng thon thả như gái đôi mươi. Ảnh: FBNV. Video "Minh Hằng chia sẻ về phong cách thời trang". Nguồn: VTC.

