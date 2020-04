Thói quen tắm nước nóng giúp người Nhật giảm nguy cơ đau tim, đột quỵ

Theo báo cáo, việc ngâm mình trong bồn nước nóng được xem như một phương pháp phòng ngừa hiệu quả đối với bệnh tim bằng cách cải thiện cái được gọi là “chức năng huyết động”. Theo bác sĩ tim mạch Eric Brandt của bệnh viện Yale New Haven (Mỹ), đây là cách mà máu được bơm một cách hiệu quả tới toàn cơ thể. Chức năng huyết động tốt có nghĩa là tim có thể bơm máu hiệu quả mà không phải chống lại các tình trạng khác như huyết áp cao.

“Về bản chất, chức năng huyết động tồi đồng nghĩa với tình trạng huyết áp đặc biệt cao hoặc thấp, khiến tim phải làm việc nhiều hơn. Dường như việc ngâm mình trong bồn như một bài tập thể dục cho tim bằng cách thư giãn các mạnh máu và giúp máu được bơm tới các bộ phận khác của cơ thể. Vì vậy, tắm bồn như một cách tạo thêm việc cho tim mà không có hậu quả tiêu cực”, bác sĩ Eric Brandt cho hay.

Ngoài ra, ngâm mình trong bồn nước nóng còn có nhiều lợi ích khác như:

Làm sạch da: Nước nóng không chỉ làm sạch da từ bên ngoài mà còn giúp mở các lỗ chân lông trên da và loại bỏ các chất bẩn và chất độc giúp làn da tươi mới và dẻo dai.

Cải thiện não và sức khỏe thần kinh: Khi bạn ngâm mình trong bồn tắm nước nóng, hệ thống thần kinh thư giãn, giảm đau và viêm. Điều này giúp giảm căng thẳng và lo âu.

Giúp ngủ ngon: Nước nóng làm dịu các cơ của cơ thể, giúp bạn thư giãn thể chất và tinh thần; do đó giúp bạn ngủ nhanh hơn và sâu hơn.

Giảm cân: Ngâm mình trong bồn nước nóng làm giảm lượng đường trong máu và giảm cân ở những người bị tiểu đường.

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc ngâm mình trong nước nóng vì lợi ích sức khỏe không phải là không có những rủi ro. Việc tắm bồn có thể dẫn đến tình trạng đột tử, đặc biệt ở người cao tuổi, do các rủi ro đuối nước, đau tim do nhiệt độ cơ thể thay đổi đột ngột, hay thậm chí đột quỵ do nhiệt khi cơ thể không kiểm soát được sự thay đổi.