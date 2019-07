Thói quen khiến phụ nữ khổ tâm, bất hạnh triền miên

1. Đợi chờ trong vô vọng



Khi yêu, phụ nữ đợi chờ người đàn ông ấy trả lời tin nhắn, chờ họ gọi điện, chờ họ hỏi han, rồi chờ đợi anh ta trở về nhà sau những cuộc vui với bạn bè. Sau khi kết hôn, họ lại tiếp tục đợi người đàn ông ấy hết bận rộn để quan tâm họ đôi chút, bớt vô tâm để thi thoảng nhơ đến họ.

Theo sau những lần đợi chờ mỏi mệt ấy là không ít tủi thân, buồn phiền và cả tổn thương mà phụ nữ tự chuốc lấy. Phụ nữ không hề hay biết đã để đàn ông vô tình tạo cho mình một thói quen xấu khó bỏ như thế.

2. Phàn nàn quá nhiều

Nhiều nghiên cứu tâm lý đã chỉ ra rằng những lời nói dai dẳng là yếu tố hàng đầu khiến đàn ông không hài lòng về mối quan hệ của mình. Vì vậy, việc phàn nàn quá nhiều, liên tục cằn nhằn với đối tác sẽ có tác động cực xấu đến mối quan hệ giữa hai người. Bạn nên nhớ, chàng không làm mọi việc theo lịch trình và ý muốn của bạn nên sự cằn nhằn chỉ làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn mà thôi.

3. Quá tham lam trong cuộc sống

Con người ai cũng muốn có 1 cuộc sống an nhàn vui vẻ, hưởng hạnh phúc an nhiên dài lâu, ai cũng muốn mình tỏa sáng khiến người khác phải ghen tỵ. Tuy nhiên lòng tham vô đáy sẽ khiến bạn không bao giờ biết đủ. Việc đứng núi này trông núi nọ, so sánh mình với cuộc đời người khác chỉ khiến bạn thêm mệt mỏi, suy tư.

Cớ sao bạn phải sống khổ như thế, sao không học cách hài lòng với hiện tại, cảm ơn cuộc đời vì bạn đã may mắn hơn rất nhiều người. Bạn có quyền có tham vọng, nhưng đừng quá tham lam kẻo không hề có thêm mà lại mất đi tất cả.

4. Luôn muốn kiểm soát người khác

Nhiều người vợ muốn kiểm soát mọi thứ trong cuộc sống của chồng. Từ điện thoại, laptop, đến các mối quan hệ hằng ngày của chồng.

Thật ra, phụ nữ ghen tuông vì quan tâm đến chồng không sai. Nhưng đừng khiến sự quan tâm của mình trở thành thói tò mò tọc mạch không hay. Vì khi ấy đàn ông sẽ có cảm giác không được tôn trọng, hôn nhân dần lâm vào bế tắc.

Nói chung phụ nữ muốn hạnh phúc hãy nhớ rằng trước hết phải giữ tâm thanh thản, lòng bình yên, tiếp đó là sống độc lập, biết mình cần gì, muốn gì và phải làm gì để hạnh phúc.

Đừng đặt hạnh phúc của mình vào tay người khác vì đó không phải trách nhiệm của họ. Và hơn hết, chỉ có bạn mới có thể làm cho mình hạnh phúc.

