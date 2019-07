Thời điểm vàng để kiểm tra sức khỏe vùng nhạy cảm

Nhiều bố mẹ "mù tịt" kiến thức chăm sóc "cậu nhỏ" cho bé trai



Chị Thanh Hoa (Hà Nội), chia sẻ, bé Bin nhà chị 3 tuổi, 2 ngày nay bé bị sưng đầu "cậu nhỏ" và ngứa. Bé đi tè kêu đau váng lên, khiến cô giáo phải gọi mẹ đến đưa về. Đưa đi khám bác sĩ bảo bé bị hẹp bao quy đầu và nong bằng tay cho bé, khiến bé đau khóc thét. Bác sĩ bảo về nhà mẹ phải nong cho bé, nhưng chị sợ con đau không dám làm, và cu Bin cũng vẫn kêu đau không cho sờ vào nữa.

Chị Vũ Thị Lượt (Hà Nam), thấy con trai 5 tuổi hay sờ và gãi "cậu nhỏ", hỏi thì bé kêu bị ngứa nên làm như vậy. Năm bé 4 tuổi từng phẫu thuật tràn màng dịch tinh hoàn, nên chị rất lo lắng cho tương lai của bé sau này.

Chị Nguyễn Thị Hà (Hà Nội) chia sẻ về cậu con trai 6 tuổi tuy bao quy đầu đã lộn, nhưng mấy ngày nay bé kêu đau, lúc đầu lộn bao quy đầu của con ra thấy nổi hai mụn nhỏ màu đỏ. Chị rửa sạch cho con, nhưng 2 hôm sau lộn ra thấy mụn biến thành màu thâm đen, tuy không sưng, không cứng nhưng con lại kêu đau…

Ảnh minh họa.

Theo các bác sĩ, nhiều bé trai dương vật quá ngắn (độ dài từ xương mu đến đầu dương vật dưới 2 cm), thì chủ quan cho là bé quá béo, nhưng đó có thể do bất thường như rối loạn nội tiết tố, dương vật bị vùi... cần đưa đi khám ngay. Theo BS Nguyễn Thành Như, Trưởng đơn vị Nam khoa, Bệnh viện Bình Dân TP HCM), dương vật ngắn là vấn đề rất phức tạp, có bé thực ra không ngắn mà là bị vùi dương vật (da bìu tràn lên dương vật, hoặc bao quy đầu có vòng xơ dài gây bít hẹp, nhốt "chim" bé vào trong do bẩm sinh, hoặc do cắt da quy đầu không đúng, hay dương vật thụt hẳn vào bên trong cơ thể).