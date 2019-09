Thích thú giống mít tố nữ sai quả, dễ dàng bóc cả chùm ở Long Khánh

Mít Tố nữ, quả nhỏ hơn rất nhiều so với mít thường, có quả nặng chỉ vài lạng, to thì một, hai kg là nhiều, mỗi trái có khoảng 20 múi. Do quả nhỏ, nên nhiều người mới vào miền Nam thoạt nhìn tưởng đó là mít non. Múi và hương vị của mít tố nữ cũng khác rất nhiều so với các loại mít khác: xẻ một đường đọc để bổ đôi trái mít, lật cuống lên sẽ thấy múi tròn, nổi gân, kết như một chùm dâu chín vàng, thơm lừng, thơm ngạt ngào, thơm rất lâu, vỏ và cùi mít có khi ba ngày còn phảng phất. Loại mít này khi chín vỏ vẫn còn xanh mà múi đã vàng rực rỡ. Nơi đâu có mít tố nữ, nơi đó hương thơm ngào ngạt cả một dãy phố làm nức lòng biết bao khách bộ hành. Mít tố nữ là loại trái cây bản địa của vùng Đông Nam Á. Ngoài ra, mít tố nữ cũng được trồng ở Úc, Ấn Độ và Queensland. Mít tố nữ có hình trứng dài, chiều dài từ 22cm - 50cm, bề ngang từ 10cm - 17cm, trọng lượng từ 1kg - 6kg nhưng thông thường dưới 2kg. Mít tố nữ có múi màu vàng hoặc cam, bên trong có hạt lớn, mùi vị giống mít ướt pha với mùi sầu riêng, vỏ dày, dẻo với gai dẹp. Vì thế mà ngoài tên gọi mít tố nữ ra người ta còn gọi là mít sầu riêng. Mít tố nữ bắt đầu cho ra trái từ 3 - 5 tuổi và có thể cho trái 2 lần mỗi năm. Mùa mít tố nữ chín kéo dài khoảng 6 tuần. Cây mít này dễ trồng, dễ chăm sóc mà lại không kén đất, cho năng suất cao. Tên gọi mít tố nữ xuất phát từ tương truyền xa xưa, có nàng trinh nữ mang tên Tố Nữ đem lòng yêu chàng trai nghèo tên gọi Tố Nam nhưng tình yêu của họ bị chia lìa đôi ngả. Vì quá đau buồn nàng Tố Nữ qua đời và nơi nàng trinh nữ nằm xuống mọc lên một loại trái cây lạ, quả có vị rất thơm ngon, ngọt khác thường, dân làng đem nhân giống và đặt tên là mít tố nữ. Khác với những loại trái cây khác, mít tố nữ chín cây thường không ngon, nên nhà vườn có kinh nghiệm thường hái mít tố nữ già đem rửa sạch mủ rồi ngâm nước, sau đó vớt ra ủ 2 đêm trái mít chín thơm lừng mà vỏ vẫn xanh um. Ảnh: Internet. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.

