Thi THPT quốc gia 2019, sĩ tử nên tẩm bổ món ăn gì?

Đu đủ: Nhiều người tin rằng ăn đu đủ trước khi vào phòng thi sẽ giúp các sĩ tử hoàn thành bài một cách xuất sắc, đầy đủ, không bị thiếu câu, sót ý. Không chỉ mang hương vị thơm ngon, loại trái cây này có chứa nhiều vitamin giúp cơ thể tránh khỏi các bệnh như cảm lạnh, sốt... Ảnh: Dietsehat. Dưa hấu: Vào kỳ thi quan trọng của con, những món ăn mang màu sắc sặc sỡ được các mẹ quan tâm hơn cả. Hình dáng tròn trịa cùng màu đỏ ngọt ngào của quả dưa sẽ mang lại niềm tin về sự may mắn, đỗ đạt cho các sĩ tử. Nhiều gia đình còn cẩn thận chọn quả dưa đặc ruột, màu đỏ tươi, mọng nước, ngọt lịm với mong muốn con mình đạt được kết quả tốt đẹp. Ảnh: Lifestyle. Xôi gấc là món ăn quen thuộc của người Việt Nam. Nhiều gia đình quan niệm màu đỏ của xôi gấc sẽ mang lại may mắn cho các học sinh sắp bước vào kỳ thi đại học. Tuy nhiên, sĩ tử chỉ nên ăn "tượng trưng" món này vì xôi có thể làm nóng người, mệt mỏi, chướng bụng. Ảnh: Lifestyle. Chè đậu đỏ: Với màu đỏ tượng trưng cho sự tốt lành, loại đậu này thường được các mẹ sử dụng để nấu chè hoặc cháo cho con trước kỳ thi. Theo nhiều chuyên gia dinh dưỡng, đậu đỏ có hàm lượng chất dinh dưỡng khá cao và mang nhiều lợi ích cho sức khỏe con người. Nước đậu đỏ có công dụng giải khát, thanh nhiệt vào những ngày nắng nóng. Ảnh: Nippon. Gà luộc là một trong những món ăn truyền thống và phổ biến của người Việt Nam. Theo quan niệm của người xưa, món gà luộc vàng óng ả có thể mang đến một kỳ thi thuận lợi cho các sĩ tử. Tuy nhiên, các học sinh chỉ nên ăn ức gà vì phần này có hàm lượng đạm cao. Trong mỗi 100 g ức gà có tới 18 g chất đạm, giúp cơ bắp khỏe mạnh. Ảnh: Lifestyle. Xôi đỗ: Không chỉ các bậc phụ huynh, nhiều sĩ tử cũng mong muốn gặp được nhiều may mắn trong kỳ thi bằng cách ăn xôi đỗ. Đây cũng là món ăn giúp các bạn trẻ chắc dạ trước những buổi học khuya. Ảnh: Mydish.

