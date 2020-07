Thí sinh Hoa hậu VN 2020 nhịn ăn 3 tháng để giảm cân, giữ dáng

Kim Trà My, sinh năm 2000, ở Hà Nội, là một trong những thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 gây được ấn tượng đặc biệt bởi ngoại hình thon thả, săn chắc. Trà My cho biết cô đã giảm cân bằng việc ăn kiêng và tập luyện suốt ba tháng. Khi đạt được số đo mong muốn, cô mới đăng ký dự thi hoa hậu. "Sau 3 tháng không dám đụng đến cơm, cắm lịch ở phòng tập, cuối cùng cũng gặt hái được những thành quả đầu tiên, ép được 6 kg mới dám gửi đơn đi. Tiếp tục kỷ luật với bản thân để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới", 10X chia sẻ. Việc nhịn cơm hay còn được gọi chung là tinh bột giúp giảm cân hiệu quả. Bởi, trong nhiều chế độ ăn kiêng, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên cắt giảm ăn cơm trắng trong thực đơn hàng ngày hoặc thay thế bằng một loại thực phẩm lành mạnh hơn. Trên thực tế, khi bạn ngừng ăn tinh bột thì cơ thể sẽ sử dụng nguồn năng lượng dự trữ là mỡ thừa, nhờ đó dễ dàng giảm cân hơn. Thay vào đó, bạn có thể dùng gạo lứt, bánh mỳ đen hay các loạt hạt để bổ sung năng lượng cho ngày dài. Trên trang cá nhân, Kim Trà My đăng tải nhiều hình ảnh tập luyện giữ dáng. Một trong những bộ môn yêu thích của cô là yoga. Đây cũng là bộ môn cô theo đuổi để có cơ thể thon gọn trong thời gian ngắn. Trà My cho hay: “Sau 2 tháng theo đuổi bộ môn này thì số đo vòng 2 của mình cuối cùng đã trở lại với con số 60cm. Nhìn nhẹ nhàng, bay bổng vậy thôi chứ tập luyện cũng không kém phần thử thách. Đừng ngần ngại thử thách bản thân, cho mình một cơ hội và cảm nhận cơ thể thay đổi theo từng ngày”. Nhờ sự hỗ trợ từ dây và các động tác khó, sử dụng nhiều đến sức kéo, siết chặt các cơ và hít thở sâu đều đặn nên yoga bay sẽ khiến người tập nhanh chóng có được vóc dáng săn chắc hơn yoga thường. Trong khi đó, các tư thế đảo ngược trong yoga luôn mang lại hiệu quả cực tốt cho sự tuần hoàn máu, giải tỏa nỗi lo lắng và tăng cường lưu thông máu đến não, giúp cải thiện máu và cảm xúc. Bên cạnh yoga bay với nhiều động tác treo lơ lửng trên không, Kim Trà My còn tập gym xen kẽ để siết cơ, cải thiện số đo 3 vòng. Nhờ chăm chỉ luyện tập và nhịn ăn tinh bột nghiêm túc, nữ sinh Hà thành đã giảm được 6kg trong 3 tháng. Tính tới thời điểm hiện tại, Kim Trà My nặng 48kg và cao 1,68m. Ảnh: FBNV. Mời độc giả theo dõi video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn: VTC.

