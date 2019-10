Thị Nở trong “Hết thương cạn nhớ” ngoài đời ăn mặc sành điệu ra sao?

MV mới mang tên "Hết thương cạn nhớ" chính thức được phát hành tối 29/9, khán giả không khỏi bất ngờ khi nữ chính chính là Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Đặc biệt, cô vào vai Thị Nở và có mối tình tay ba với Chí Phèo (Kiều Minh Tuấn), Lý Cường - con trai Bá Kiến do Đức Phúc thể hiện. Thị Nở trong "Hết thương cạn nhớ" phiên bản 2019 do Đỗ Mỹ Linh đảm nhận luộm thuộm và khác hẳn cô thường ngày nhưng không quá xấu xí như hình tượng gốc. Ngoài vết bớt ở một bên mặt thì nhân vật này được khen xinh đẹp hơn nhiều so với nguyên tác. Khác xa hình tượng xấu xí trong MV, Đỗ Mỹ Linh ăn mặc sành điệu và xinh đẹp vô cùng. Sau 3 năm năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, Đỗ Mỹ Linh được nhiều khán giả yêu mến nhờ nỗ lực giữ gìn hình ảnh sạch, không scandal, ăn mặc thanh lịch, trong sáng. Thời gian gần đây, cô dần lột xác với phong cách ăn mặc gợi cảm và quyến rũ hơn.Những mẫu váy áo hai dây, có cổ chữ V khoét sâu hay vai lệch được Hoa hậu Việt Nam 2016 cực kỳ ưa chuộng. Người đẹp sinh năm 1996 liên tục làm mới bản thân với loạt trang phục gợi cảm, quyến rũ hơn hẳn.Sở hữu chiều cao 171cm cùng 3 vòng cân đối lại khá chăm tập luyện giữ dáng nên không khó để Mỹ Linh tỏa sáng trong những bộ đầm đuôi cá, ôm sát cơ thể. Mỹ Linh diện bộ đồ xanh cô ban cực sang chảnh và sành điệu. Trong hình, Mỹ Linh khoe vai trần gợi cảm với mẫu váy cúp ngực và tạo điểm nhấn cho tổng thể bằng chiếc clutch thương hiệu Dior. Thiết kế có đường xẻ tà cao giúp 9X khoe đôi chân thon gọn. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trông cực kỳ gợi cảm trong bộ đầm xuyên thấu. Ảnh: FBNV. Video "Minh Hằng chia sẻ về phong cách thời trang gợi cảm". Nguồn: VTC.

