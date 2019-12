Thèm thuồng những món ngon khó cưỡng từ đặc sản cá bông lau

Lẩu cá bông lau: cá bông lau, xương heo, giá đậu, bông súng, rau đắng, đậu bắp, bạc hà, cà chua, dứa, me, ớt, rau ngổ, mùi tàu, gia vị vừa đủ nấu lẩu ăn. Canh chua cá bông lau: cá bông lau, dứa, cà chua, dọc mùng, giá đậu, rau đắng, rau ngổ, hành lá, ớt, gia vị vừa đủ nấu canh ăn.Cá bông lau om dưa chua: cá bông lau, dưa muối chua, cà chua, hành, tiêu, ớt gia vị vừa đủ om ăn. Công dụng: kiện tỳ, thanh nhiệt, sinh tân, bổ khí huyết… Trị chứng can huyết hư, ăn kém, váng đầu hoa mắt, miệng khô, gầy sút. Cá bông lau kho nghệ: cá bông lau, thịt giò heo, nghệ, hành, tiêu, đường, dầu ăn gia vị vừa đủ kho ăn. Công dụng: kiện tỳ thông bổ khí huyết… Thích hợp với sản phụ sau sinh thiếu sữa, tỳ vị hư ăn kém, mệt mỏi gầy sút, khí huyết hư. Cá bông lau kho rau răm: cá bông lau, rau răm, thịt ba chỉ, hành lá, tỏi, tiêu, muối, đường, mắm, gia vị vừa đủ kho ăn. Công dụng: kiện tỳ hóa thấp, thêm khí huyết… Trị chứng tỳ hư ăn kém, suy nhược, phụ nữ sau sinh nuôi con ít sữa, người già mệt mỏi khó lên cân do thiếu đạm. Cá bông lau om chuối đậu: cá bông lau, chuối xanh, đậu phụ, thịt chân giò lợn, lá lốt, tía tô, nghệ, tiêu, ớt, gia vị vừa đủ nấu ăn. Công dụng: bổ khí, dưỡng huyết, sinh tân… Trị chứng âm huyết hư, miệng khô khát, tiểu đường gầy ốm sụt cân. Cá bông lau nấu măng chua: Không chỉ được dùng để kho, rim, hay om chuối đậu mà cá bông lau nấu măng chua cũng là món ăn đặc trưng tại vùng nơi đây. Với hương vị thanh mát, sự hòa quyện tinh tế của cá bông lau, giá đỗ, măng chua, bạc hà… sẽ giúp bữa ăn gia đình bạn thêm phần hấp dẫn. Cá bông lau nấu rau cần: cá bông lau, cà chua, rau cần, thì là, rau ngổ, mùi tàu, gia vị vừa đủ nấu canh nhúng rau diếp ăn nóng. Công dụng: bổ khí dưỡng huyết, sinh tân dịch… Trị chứng thiếu máu ở người già, trí nhớ giảm, gầy sút khó lên cân, ngăn ngừa tim mạch huyết áp... Cá bông lau rau nhút: cá bông lau, cà chua bi, rau nhút, rau ngổ, khế, sả, ớt, gia vị vừa đủ nấu canh ăn. Công dụng: bổ hư, mát huyết sinh tân… Thích hợp cho người mắc chứng huyết hư thiểu năng tuần hoàn não, ù tai, miệng khô khát, phong thấp nhức mỏi, mụn nhọt, lở ngứa. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

Lẩu cá bông lau: cá bông lau, xương heo, giá đậu, bông súng, rau đắng, đậu bắp, bạc hà, cà chua, dứa, me, ớt, rau ngổ, mùi tàu, gia vị vừa đủ nấu lẩu ăn. Canh chua cá bông lau: cá bông lau, dứa, cà chua, dọc mùng, giá đậu, rau đắng, rau ngổ, hành lá, ớt, gia vị vừa đủ nấu canh ăn. Cá bông lau om dưa chua : cá bông lau, dưa muối chua, cà chua, hành, tiêu, ớt gia vị vừa đủ om ăn. Công dụng: kiện tỳ, thanh nhiệt, sinh tân, bổ khí huyết… Trị chứng can huyết hư, ăn kém, váng đầu hoa mắt, miệng khô, gầy sút. Cá bông lau kho nghệ: cá bông lau, thịt giò heo, nghệ, hành, tiêu, đường, dầu ăn gia vị vừa đủ kho ăn. Công dụng: kiện tỳ thông bổ khí huyết… Thích hợp với sản phụ sau sinh thiếu sữa, tỳ vị hư ăn kém, mệt mỏi gầy sút, khí huyết hư. Cá bông lau kho rau răm: cá bông lau, rau răm, thịt ba chỉ, hành lá, tỏi, tiêu, muối, đường, mắm, gia vị vừa đủ kho ăn. Công dụng: kiện tỳ hóa thấp, thêm khí huyết… Trị chứng tỳ hư ăn kém, suy nhược, phụ nữ sau sinh nuôi con ít sữa, người già mệt mỏi khó lên cân do thiếu đạm. Cá bông lau om chuối đậu: cá bông lau, chuối xanh, đậu phụ, thịt chân giò lợn, lá lốt, tía tô, nghệ, tiêu, ớt, gia vị vừa đủ nấu ăn. Công dụng: bổ khí, dưỡng huyết, sinh tân… Trị chứng âm huyết hư, miệng khô khát, tiểu đường gầy ốm sụt cân. Cá bông lau nấu măng chua: Không chỉ được dùng để kho, rim, hay om chuối đậu mà cá bông lau nấu măng chua cũng là món ăn đặc trưng tại vùng nơi đây. Với hương vị thanh mát, sự hòa quyện tinh tế của cá bông lau, giá đỗ, măng chua, bạc hà… sẽ giúp bữa ăn gia đình bạn thêm phần hấp dẫn. Cá bông lau nấu rau cần: cá bông lau, cà chua, rau cần, thì là, rau ngổ, mùi tàu, gia vị vừa đủ nấu canh nhúng rau diếp ăn nóng. Công dụng: bổ khí dưỡng huyết, sinh tân dịch… Trị chứng thiếu máu ở người già, trí nhớ giảm, gầy sút khó lên cân, ngăn ngừa tim mạch huyết áp... Cá bông lau rau nhút: cá bông lau, cà chua bi, rau nhút, rau ngổ, khế, sả, ớt, gia vị vừa đủ nấu canh ăn. Công dụng: bổ hư, mát huyết sinh tân… Thích hợp cho người mắc chứng huyết hư thiểu năng tuần hoàn não, ù tai, miệng khô khát, phong thấp nhức mỏi, mụn nhọt, lở ngứa.