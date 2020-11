Thêm 1 trường hợp trẻ tử vong nghi do học theo trò chơi trên mạng

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 21/11, bé L. vào nhà vệ sinh để tắm. 30 phút sau, mẹ và anh trai không thấy bé trở ra nên gọi thì không trả lời.



Bé trai 8 tuổi nghi dùng áo đang mặc để treo cơ thể lơ lửng trên móc treo đồ trong nhà vệ sinh. Ảnh: Công an Đồng Nai.

Mọi người phá cửa xông vào và phát hiện L. trong tình trạng treo lơ lửng ở sát tường bằng áo thun màu xanh dương đang mặc. Cổ áo nạn nhân vướng trên móc treo quần áo.

Gia đình liền đưa bé trai đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi. Người thân L. cho hay bé rất hiếu động, thường thích móc áo, quần trên người vào cành cây để treo lủng lẳng thân mình. Nguyên nhân tử vong nghi do học theo thử thách Momo.

Công an cho hay cái chết của L. giống một bé gái ở TP.HCM. Trước đó, hồi tháng 10, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) tiếp nhận trường hợp là bé gái D. (5 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TPHCM) đến cấp cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do bắt chước "trò chơi treo cổ" trên internet. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng bé gái 5 tuổi đã ra đi mãi mãi. Các bác sĩ kết luận cháu tử vong do bị ngạt, chết não, ngưng tim.

Từ đó, Công an Đồng Nai khuyến cáo các bậc phụ huynh nên chú ý đến con trẻ khi có biểu hiện hay chơi các trò lạ cần phải hỏi nguồn gốc từ đâu để kịp thời kiểm soát. Phụ huynh cũng cần chọn lọc chương trình cho con cái xem đồng thời phân bổ thời gian hợp lý để con trẻ không bị nghiện và phụ thuộc nhiều vào điện thoại, máy tính, tivi.