Thầy giáo hiếp dâm nữ sinh: Dạy trẻ phòng “yêu râu xanh” thế nào?

Ảnh minh hoạ.

Công an quận 9, TP.HCM vừa ra quyết định bắt khẩn cấp đối với D.V.L (SN 1993, quê Đồng Nai) lập hồ sơ chuyển giao cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để điều tra, xử lý về hành vi “hiếp dâm trẻ em”. L. hiện là giáo viên của 1 trường cấp 2 đóng ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương và đã có vợ con. Nạn nhân vụ xâm hại tình dục này là em Hoa (tên nạn nhân đã thay đổi, SN 2008), là học sinh của trường trên.