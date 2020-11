Thấy 3 đặc điểm lạ xuất hiện ở vùng dưới cơ thể, hãy chú ý

Đối với nữ giới, chuyện già sớm là điều rất khó chịu, nhưng đôi khi chúng ta không thể tránh khỏi vấn đề này trong cuộc sống. Khi bạn có biểu hiện "lão hóa" sớm thì một số dấu hiệu cảnh báo sẽ xuất hiện ở phần dưới cơ thể. Đây cũng là lời nhắc nhở mà cơ thể muốn thông báo cho bạn biết rằng hãy quan tâm nhiều hơn tới việc chăm sóc sức khỏe để trì hoãn quá trình lão hóa.

Dưới đây là 3 đặc điểm ở vùng dưới cho thấy bạn đang có dấu hiệu lão hóa sớm.

1. Vòng hông to ra

Khi bước vào độ tuổi trung niên, đặc biệt là nữ giới thì cơ thể sẽ có những dấu hiệu lão hóa rõ rệt, điển hình là vòng hông to ra, chảy xệ nên khiến trang phục bạn mặc trở nên xấu hơn, không còn cân đối nữa. Tình trạng này là do con người bước vào giai đoạn lão hóa, các cơ vùng mông bị chùng nhão nên làm chảy xệ ở vòng 3.

Nếu gặp trường hợp này, tốt nhất bạn nên dành thời gian vận động, tập thêm các bài nâng hậu môn để thúc đẩy tuần hoàn máu vùng hạ vị. Đồng thời, hãy tập cơ chân, nâng cơ nhiều hơn để giảm tình trạng chảy xệ mông.

2. Có nhiều mỡ bụng

Những cô nàng lười vận động thường có nhiều chất béo tồn đọng trong dạ dày và nó sẽ tăng dần theo tuổi tác. Khi càng có tuổi, các chức năng của cơ thể sẽ dần suy giảm, từ đó làm khả năng trao đổi chất và tiêu hóa giảm sút, thức ăn chậm chuyển hóa nên tích trữ lại thành mỡ bụng. Đó cũng là nguyên nhân vì sao mà vòng bụng lại ngày càng to ra. Vì vậy, bạn nên chú ý nhiều hơn đến chế độ ăn uống và tập luyện hàng ngày để cắt giảm lượng mỡ dư thừa ở vùng bụng.

3. Đau khớp gối

Khi con người càng có tuổi thì lượng hormone tiết ra sẽ càng giảm ít đi so với khi còn trẻ. Nguyên nhân là do chức năng buồng trứng trong cơ thể nữ giới suy giảm, cùng với sự lão hóa của xương khớp nên dễ gây ra tình trạng đau khớp gối. Do đó, hãy chú ý bổ sung canxi thường xuyên để ngăn chặn nguy cơ lão hóa sớm xảy ra.