"Thần dược" Cao Sao Vàng chữa bệnh gì?

Nhiều người dùng mạng xã hội Việt Nam đang chia sẻ một clip quảng cáo Cao Sao Vàng “chất lừ”, do một nhóm YouTuber của Nga sản xuất vào tháng 7/2020 nhằm hồi tưởng lại một sản phẩm từng quen thuộc với thị trường Nga trước đây. Tiêu đề của clip là "Thuốc mỡ Sao Vàng, phương thuốc điều trị mát lành". Sản phẩm Cao Sao Vàng trong clip được thể hiện như một sản phẩm thượng lưu, được các người mẫu chuyền tay nhau sử dụng. Cao Sao Vàng là một sản phẩm mà bất kỳ gia đình Việt nào ở những thập niên 70 – 90 của thế kỷ trước đều có. Đây được coi là “thần dược” khi dùng để chữa cảm cúm, nhức đầu, sổ mũi, buồn nôn, đau bụng, say tàu xe hay côn trùng cắn. Cao Sao Vàng là một loại cao xoa được điều chế từ nhiều loại tinh dầu, bao gồm: long não, menthol, tinh dầu bạc hà, tràm, hương nhu trắng, quế. Kèm với các thủ pháp day xoa trên huyệt, cao rất công hiệu trong làm ấm cơ thể chữa cảm cúm, nhức đầu, sổ mũi, buồn nôn, đau bụng, say tàu xe hay côn trùng cắn/ đốt. Trong những năm 70 – 90, cao Sao Vàng không những là sản phẩm không thể thiếu trong các gia đình Việt mà còn khá nổi tiếng tại Liên Xô, Đông Âu. Cao Sao Vàng hiện đang trở thành mặt hàng bán chạy trên thị trường quốc tế tại các website mua bán trực tuyến uy tín trên thế giới như: Ebay, Amazon… cũng bởi công năng và sự tiện lợi của nó. Cao Sao Vàng có công dụng để điều trị cảm cúm, nhức đầu, sổ mũi, buồn nôn, đau bụng, say tàu xe; bị muỗi và các côn trùng khác đốt. Cao Sao Vàng có công dụng để điều trị cảm cúm, nhức đầu, sổ mũi, buồn nôn, đau bụng, say tàu xe; bị muỗi và các côn trùng khác đốt.

Nhức đầu, chóng mặt, cảm cúm, say tàu xe: Xoa dầu cao vào hai bên thái dương và gáy, xoa vào lỗ mũi, 2 bên cánh mũi.

Sản phẩm này dùng xoa ngoài da hoặc có thể dùng để xông: Cho khoảng 1 – 2 đầu đũa dầu cao vào nước sôi để xông khi bị cảm cúm. Chống chỉ định

Không dùng cho trẻ em dưới 3 tuổi.

Tránh bôi vào mắt, không bôi lên vết thương hở và vùng vú khi cho con bú. Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Tác dụng không mong muốn:

Cao Sao Vàng có thành phần từ thảo dược thiên nhiên. Chưa có báo cáo về tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng. Chưa có báo cáo về tương tác gặp phải khi sử dụng cao Sao Vàng. Nếu bạn thấy có dấu hiệu bất thường khi dùng sản phẩm, hãy thông báo ngay lại cho dược sĩ, bác sĩ. Sản phẩm nên được bảo quản đúng cách:

Bảo quản sản phẩm nơi khô ráo, thoáng mát, ở nhiệt độ không quá 30độ C.

Tránh ánh sáng trực tiếp chiếu vào sản phẩm.

Không dùng sản phẩm đã quá hạn sử dụng.

Để sản phẩm xa tầm tay trẻ em.

