Thảm họa thẩm mỹ: Cô gái hóa “mặt rắn” sau 60 lần “dao kéo”

Cô nàng có biệt danh "Litle Z" Nana (16 tuổi) là gương mặt gây sốt mạng xã hội cách đây 3 năm khi công khai phẫu thuật thẩm mỹ khi mới 13 tuổi. Sau 60 lần "dao kéo", cô bị cư dân mạng ví như "mặt rắn". Sau hàng chục cuộc phẫu thuật thẩm mỹ, Nana khiến nhiều người ngỡ ngàng với khuôn mặt biến dạng đến mức khó nhận ra. Với đôi mắt to quá khổ, cằm và mũi đều nhọn hoắt, mặt nhỏ không cân xứng khiến cô bị nhiều người nhận xét "giống người ngoài hành tinh". Theo như thông tin đăng trên trang cá nhân, Nana sinh năm 2004 năm nay mới 16 tuổi nhưng đã bắt đầu chỉnh sửa gương mặt từ năm 13 tuổi. Ngay khi click vào trang Weibo của Nana, người đọc thấy bài ghim đầu trang kể tường tận về quá trình phẫu thuật thẩm mỹ. Cô gái này nói mình đã phẫu thuật thẩm mỹ 60 lần trong suốt 3 năm. Ngoài việc đăng tải hình ảnh so sánh bản thân trước và sau khi "đập mặt xây lại", Nana còn đính kèm thêm những tờ hóa đơn, thông tin chuyển khoản để chứng minh việc phẫu thuật. Năm 2017, vào thời điểm Nana bắt đầu phẫu can thiệp "dao kéo" cô thừa nhận mình trông không được xinh đẹp và muốn thay đổi điều đó, dần dần cô yêu việc phẫu thuật thẩm mỹ. Cô cũng muốn làm điều gì đó thật táo bạo, khác biệt để không giống với diện mạo trước kia. Nana cũng không ngần ngại nói rằng do phẫu thuật quá nhiều trong 1 năm nên cô không thể đủ thời gian đến trường do đó đang tạm nghỉ ở nhà. Với gương mặt gần như biến dạng hoàn toàn, bị nhận xét là phẫu thuật lỗi và trông kỳ dị như "người ngoài hành tinh", Nana vẫn không hề hối hận hay than trách về kết quả phẫu thuật của mình. Những trường hợp "đập mặt xây lại" khiến cư dân mạng ngã ngửa vì quái dị không thiếu ở Trung Quốc. Chẳng hạn như Lưu Tử Thần nổi danh trên mạng xã hội vài năm trước vì gương mặt nhọn hoắt đáng sợ. Với mong muốn trở thành người nổi tiếng, Lưu Tử Thần đã nhờ đến "dao kéo" để thay đổi hình ảnh của mình, mong khán giả đón nhận. Tuy nhiên, sau khi trải qua phẫu thuật trở thành "hot boy mặt rắn", Tử Thần đã khiến cư dân mạng không khỏi giật mình. Người mẫu Vương Thụy Nhi đến từ tình Hà Nam, Trung Quốc cũng gây xôn xao vì gương mặt biến dạng sau phẫu thuật thẩm mỹ. Vốn có dung nhan hài hòa, thân hình nóng bỏng nhưng cô lại chạy theo mốt cằm Vline quá độ, khiến gương mặt ngày càng trông bất thường. "Dao kéo" chưa đủ, Thụy Nhi còn còn thường chỉnh sửa ảnh trước khi đăng lên mạng xã hội. Nhiều lần cô nàng khiến khán giả giật mình vì sửa đến mức mắt to như trứng, cằm nhọn chọc thủng tờ giấy. Ảnh: Internet. Video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn: VTC.

Cô nàng có biệt danh "Litle Z" Nana (16 tuổi) là gương mặt gây sốt mạng xã hội cách đây 3 năm khi công khai phẫu thuật thẩm mỹ khi mới 13 tuổi. Sau 60 lần "dao kéo", cô bị cư dân mạng ví như "mặt rắn". Sau hàng chục cuộc phẫu thuật thẩm mỹ, Nana khiến nhiều người ngỡ ngàng với khuôn mặt biến dạng đến mức khó nhận ra. Với đôi mắt to quá khổ, cằm và mũi đều nhọn hoắt, mặt nhỏ không cân xứng khiến cô bị nhiều người nhận xét "giống người ngoài hành tinh". Theo như thông tin đăng trên trang cá nhân, Nana sinh năm 2004 năm nay mới 16 tuổi nhưng đã bắt đầu chỉnh sửa gương mặt từ năm 13 tuổi. Ngay khi click vào trang Weibo của Nana, người đọc thấy bài ghim đầu trang kể tường tận về quá trình phẫu thuật thẩm mỹ. Cô gái này nói mình đã phẫu thuật thẩm mỹ 60 lần trong suốt 3 năm . Ngoài việc đăng tải hình ảnh so sánh bản thân trước và sau khi "đập mặt xây lại", Nana còn đính kèm thêm những tờ hóa đơn, thông tin chuyển khoản để chứng minh việc phẫu thuật. Năm 2017, vào thời điểm Nana bắt đầu phẫu can thiệp "dao kéo" cô thừa nhận mình trông không được xinh đẹp và muốn thay đổi điều đó, dần dần cô yêu việc phẫu thuật thẩm mỹ. Cô cũng muốn làm điều gì đó thật táo bạo, khác biệt để không giống với diện mạo trước kia. Nana cũng không ngần ngại nói rằng do phẫu thuật quá nhiều trong 1 năm nên cô không thể đủ thời gian đến trường do đó đang tạm nghỉ ở nhà. Với gương mặt gần như biến dạng hoàn toàn, bị nhận xét là phẫu thuật lỗi và trông kỳ dị như "người ngoài hành tinh", Nana vẫn không hề hối hận hay than trách về kết quả phẫu thuật của mình. Những trường hợp "đập mặt xây lại" khiến cư dân mạng ngã ngửa vì quái dị không thiếu ở Trung Quốc. Chẳng hạn như Lưu Tử Thần nổi danh trên mạng xã hội vài năm trước vì gương mặt nhọn hoắt đáng sợ. Với mong muốn trở thành người nổi tiếng, Lưu Tử Thần đã nhờ đến "dao kéo" để thay đổi hình ảnh của mình, mong khán giả đón nhận. Tuy nhiên, sau khi trải qua phẫu thuật trở thành "hot boy mặt rắn", Tử Thần đã khiến cư dân mạng không khỏi giật mình. Người mẫu Vương Thụy Nhi đến từ tình Hà Nam, Trung Quốc cũng gây xôn xao vì gương mặt biến dạng sau phẫu thuật thẩm mỹ. Vốn có dung nhan hài hòa, thân hình nóng bỏng nhưng cô lại chạy theo mốt cằm Vline quá độ, khiến gương mặt ngày càng trông bất thường. "Dao kéo" chưa đủ, Thụy Nhi còn còn thường chỉnh sửa ảnh trước khi đăng lên mạng xã hội. Nhiều lần cô nàng khiến khán giả giật mình vì sửa đến mức mắt to như trứng, cằm nhọn chọc thủng tờ giấy. Ảnh: Internet. Video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn: VTC.