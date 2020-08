Thai phụ 15 tuần tuổi tử vong bất thường: Phụ nữ nạo phá thai cần biết

(Kiến Thức) - Một thai phụ có bầu lần 3, được khoảng 15 tuần tuổi, tử vong bất thường tại phòng khám tư ở Mai Dịch - Hà Nội. Nếu chị em lựa chọn đúng biện pháp nạo phá thai, mức độ an toàn sẽ cao và các biến chứng rủi ro giảm.

Mới đây, một thai phụ 15 tuần tuổi tử vong bất thường tại phòng khám treo biển do bác sĩ Nguyễn Ngọc Châm phụ trách. Phòng khám này nằm tại địa chỉ số 15 phố Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội.



Theo thông tin trên tờ Công an TP HCM, chiều cùng ngày, người phụ nữ mang thai được hai người bạn đưa đến phòng khám để nạo hút thai. Sau ít phút phòng khám làm thủ thuật, bất ngờ người quen nhận được tin báo thai phụ này nguy kịch, không lâu sau đó thì tử vong.

Phá thai là một chủ đề gây tranh cãi trong suốt lịch sử xã hội loài người về các cơ sở tôn giáo, đạo đức, luân lý, thực tiễn và chính trị. Phá thai thường xuyên bị cấm và nói cách khác phá thai bị luật pháp giới hạn. Tuy nhiên, phá thai vẫn tiếp tục phổ biến ở nhiều khu vực trên thế giới, ngay cả nó bất hợp pháp. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tỷ lệ phá thai tương tự nhau ở quốc gia nơi các thủ tục là hợp pháp và ở quốc gia khác là không, do không có biện pháp tránh thai hiện đại, ở những nơi phá thai là bất hợp pháp.

Tại Việt Nam, việc nạo phá thai vẫn được pháp luật đồng ý theo nguyện vọng của người phụ nữ, nhưng nghiêm cấm phá thai vì giới tính của thai nhi, theo quy định tại Khoản 1 Điều 44 Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân 1989.

Ngoài ra, theo mục 7 về Phá thai an toàn tại Quyết định số 4620/QĐ-BYT ngày 25/11/2009 của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản" thì tất cả các hành vi phá thai trên 22 tuần đều là vi phạm pháp luật.

Theo các quy định trên, mọi hành vi phá thai trên 22 tuần tuổi, phá thai do lựa chọn giới tính thai nhi đều bị nghiêm cấm. Pháp luật chỉ cho phép phá thai từ 22 tuần tuổi trở xuống và phải đáp ứng những điều kiện sức khỏe, kỹ thuật, trang thiết bị … theo quy định chi tiết tại Quyết định 4620/QĐ-BYT của Bộ Y tế.

Thai 3 tháng tuổi có phá được không?

Thai 3 tháng tuổi tức là thai nhi đã được 12 tuần, lúc này thai nhi đã phát triển gần như đầy đủ tất cả các bộ phận trên cơ thể, thai đã có sự gắn kết chặt chẽ với cơ thể người mẹ. Chính vì thế, với những thai phụ có ý định muốn bỏ con đều được các bác sĩ chuyên khoa khuyên nên giữ con lại. Chỉ trừ những trường hợp, sức khỏe thai phụ có vấn đề, thai nhi phát triển bị dị tật, các bác sĩ chuyên khoa mới khuyến cáo thai phụ bỏ thai.

Mỗi phương pháp sẽ phù hợp với từng độ tuổi nhất định của thai nhi. Vì thế, thai 3 tháng tuổi có thể đình chỉ được. Tuy nhiên, để đảm bảo độ an toàn cho thai phụ trong suốt quá trình đình chỉ thai nghén, cũng như hạn chế tối đa các biến chứng nguy hại có thể xảy ra. Thai phụ cần đảm bảo được các điều kiện sau:

Thứ nhất: Phương pháp phá thai

Đây là yếu tố quyết định đầu tiên, bởi thai 3 tháng tuổi đã phát triển khá lớn, trong khi đó thời điểm tốt nhất để tiến hành thủ thuật phá thai là thai nhi từ 5-7 tuần tuổi.

Nếu chị em lựa chọn đúng phương pháp đình chỉ thai nghén, mức độ an toàn sẽ cao. Các biến chứng rủi ro sẽ được hạn chế xuống mức thấp nhất.

Ngược lại, chọn lựa sai phương pháp, sẽ khiến thai phụ phải đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và khả năng sinh sản của nữ giới. Do đó, chị em cần phải hết sức thận trọng trong việc lựa chọn phương pháp phá thai.

Thứ 2: Cơ sở y tế thực hiện thủ thuật phá thai

Các địa chỉ y tế chất lượng, uy tín và đáng tin cậy như bệnh viện sẽ có đội ngũ y bác sỹ được đào tạo bài bản, chuyên môn và giàu kinh nghiệm cùng sự hỗ trợ của hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại. Từ đó có thể đảm bảo kết quả phá thai cũng như đảm bảo sự an toàn cho thai phụ.

Các phương pháp nạo phá thai an toàn

Phương pháp nạo phá thai an toàn là quá trình chấm dứt thai nghén trong buồng tử cung trong trường hợp mang thai ngoài ý muốn bằng các biện pháp phá thai an toàn như: phá thai nội khoa hoặc ngoại khoa. Quá trình này cần phải được thực hiện tại các cơ sở y tế chuyên khoa có đội ngũ các bác sỹ chuyên khoa phụ sản có trình độ, kỹ năng chuyên môn và kinh nghiệm thực hiện dưới sự hỗ trợ của hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại, môi trường vệ sinh đạt chuẩn để đảm bảo an toàn cho thai phụ.

Trên thực tế hiện nay, có 2 phương pháp nạo phá thai an toàn thường được áp dụng đó là:

Phương pháp phá thai nội khoa:

Phương pháp này áp dụng đối với những trường hợp tuổi thai nhỏ, thường là không quá 7 tuần tuổi. Với phương pháp này, các bác sỹ chỉ định cho thai phụ dùng thuốc nhằm làm ngừng sự phát triển của thai trong buồng tử cung đồng thời kích thích tử cung hình thành những cơn co bóp để đẩy túi thai ra ngoài. Từ đó nữ giới sẽ xuất hiện hiện tượng chảy máu khá giống với chu kỳ kinh nguyệt.

Đây là phương pháp mang tính an toàn cao, hạn chế gây đau đớn, hạn chế tác động đến tử cung và ảnh hưởng khả năng sinh sản sau này. Tuy nhiên, nếu thai phụ tự ý phá thai bằng thuốc hay đến các phòng khám chui kém chất lượng để thực hiện thì rất dễ gây ra những biến chứng: thai chết lưu, sót thai, sót nhau, xuất huyết và có thể dẫn đến tử vong.

Phương pháp nạo phá thai ngoại khoa:

Đây là phương pháp phá thai an toàn, được các bác sỹ sử dụng thuốc gây mê hoặc gây tê và dụng cụ để can thiệp qua cổ tử cung để đưa túi thai ra ngoài. Nạo phá thai ngoại khoa bao gồm:

1. Hút thai chân không: Là phương pháp chấm dứt thai nghén bằng cách dùng bơm hút chân không hút thai trong tử cung từ tuần thứ 8 đến hết tuần 12. Đây là phương pháp sử dụng thuốc gây mê hoặc gây tê để đưa ống hút chân không chuyên dụng để thực hiện hút thai ra ngoài nên không còn cảm giác đau đớn khi thực hiện. Phương pháp này được đánh giá cao về tính nhanh chóng, hiệu quả và an toàn.

2. Nong và gắp thai: phương pháp này áp dụng với những trường hợp tuổi thai lớn từ 13-18 tuần. Quy trình này đòi hỏi phải được thực hiện ở các cơ sở từ tuyến tỉnh trở lên và do các bác sỹ chuyên khoa thực hiện mới đảm bảo được tính an toàn và hiệu quả.

Tuy nhiên, phương pháp phá thai ngoại khoa được chống chỉ định đối với những trường hợp thai phụ có sẹo mổ cũ ở thân tử cung, đang mắc các bệnh nội khoa cấp tính, viêm nhiễm đường sinh dục cấp tính thì cần được điều trị trước khi tiến hạnh nạo phá thai.