Tập thể dục vào thời điểm nào là tốt nhất để có giấc ngủ ngon?

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng luyện tập thể dục thể thao vào khoảng từ 4 - 6 giờ chiều là cách tốt nhất để giảm thiểu nguy cơ chấn thương và đạt hiệu quả vận động tối đa. Đây là khoảng thời gian sức mạnh cơ bắp đạt đỉnh cao nhất nên sẽ ít có nguy cơ bị tổn thương, hơn nữa đây cũng là thời gian mà con người tỉnh táo và linh lợi nhất. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thực tế trong việc rèn luyện thân thể thì duy trì chế độ tập luyện nhất quán quan trọng hơn là thời điểm luyện tập. Người ta có thể tập luyện vào bất kỳ giờ nào miễn là giờ đó phù hợp với thói quen sinh hoạt, lao động… Thời gian luyện tập sáng, chiều hay tối đều tốt, quan trọng nhất là thời gian đó phải thích hợp nhất đối người tập để có thể duy trì sự đều đặn. Vì thế không có chuyện tập buổi tối thì không tốt so với tập vào các khoảng thời gian khác trong ngày, quan trọng là buổi tối phù hợp với điều kiện của từng người, khi đó, dù có tập muộn thì hiệu quả luyện tập vẫn đảm bảo Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh dù tập buổi sáng hay chiều hoặc tối đều có tác dụng tốt với giấc ngủ. Tuy nhiên, nếu tập cường độ nặng và tập quá khuya có thể sẽ ảnh hưởng tới ngủ. Vì vậy, vào buổi tối, người tập luyện thông thường nên nên tránh các môn thể thao thiên về sức mạnh hoặc sức bền. Một bài tập nhẹ nhàng lúc tối muộn trước khi đi ngủ 30 phút hoàn toàn an toàn với giấc ngủ. Những môn phù hợp là các môn tĩnh lực, tốc độ phản xạ trung bình, cường độ thấp và thời gian có thể kéo dài 45 – 60 - 90 phút như yoga, thể dục dưỡng sinh, aerobic, taichi… Vào buổi tối cần chú ý chỉ nên đi tập sau khi ăn no 2 tiếng, hoặc chỉ nên ăn nhẹ trước giờ tập khoảng 1 tiếng, và chỉ ăn sau khi đi tập về ít nhất 30 phút.

