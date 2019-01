Tập thể dục thế nào để tránh đột quỵ trong những ngày giá rét?

Mùa lạnh, người có bệnh tim mạch chuyển biến xấu hơn, dẫn đến các nguy cơ suy tim, đột quỵ, tai biến… tăng cao hơn 15% so các mùa khác. Các bác sĩ cho biết, nguy cơ này thường xảy ra ở các đối tượng như: người già, khả năng miễn dịch và tính chịu đựng cơ thể kém; người có cuộc sống căng thẳng, ít vận động… Vì thế, khi trời lạnh, mưa rét, người già và những người có nguy cơ đột quỵ cần chú ý giữ cơ thể luôn ấm áp, tránh bị gió lạnh khi ra ngoài, hay khi đi thể dục. Sau đây là những điều bạn cần lưu ý khi tập thể dục trong thời tiết lạnh giá mùa đông để giữ sức khỏe. Để phòng ngừa đột quỵ trong mùa đông, chúng ta nên mặc những bộ quần áo có khả năng giữ nhiệt, cản gió tốt và mặc nhiều lớp khi ra ngoài thể dục. Lớp ngoài cùng là áo khoác có thể chắn gió, chống nước. Có lớp bông để giữ nhiệt. Không nên luyện tập quá sớm. Buổi sáng sớm hơi ẩm cao, thời tiết lanh, cơ thể bạn chưa được chuẩn bị sau một thời gian dài nghỉ ngơi. Luyện tập quá sớm sẽ khiến bạn dễ có nguy cơ mắc các bệnh cảm lạnh, liệt, đau xương khớp, đột quỵ... Nhớ khởi động: Trước khi tập thể dục, bạn hãy cố gắng khởi động thật kỹ, làm nóng cơ thể bằng các động tác đơn giản. Đây là một trong những nguyên tắc thiết yếu khi tập thể dục ngoài trời vào mùa đông. Bảo vệ đầu, tai và tay của bạn: Khi thể dục ngoài trời trong thời tiết lạnh, bạn nên đội một chiếc mũ giữ ấm. Tay của bạn cũng là một bộ phận cơ thể đặc biệt dễ bị tê cóng, do vậy, găng tay là vật dụng rất cần thiết. Uống đủ nước: Bạn có thể cảm thấy như thể toát mồ hôi ít hơn trong thời tiết lạnh nhưng đừng bị lừa, bạn vẫn cần phải uống nước. Mất nước làm tăng nguy cơ thương tích đáng kể và sẽ làm chậm hiệu suất thể dục. Không nên kéo dài thời gian tập quá lâu, đặc biệt là khi tập thể dục ngoài trời. Tập quá sắc khiến cơ bắp sẽ rơi vào tình trạng mệt mỏi, sức đề kháng của cơ thể giảm, dễ bị cảm lạnh. Chọn trang phục phản quang: Trong những tháng mùa đông thời tiết thường khá tối tăm, việc tập luyện của bạn có nhiều khả năng phải diễn ra trong điều kiện thiếu ánh sáng. Do đó, bạn nên chọn những trang phục phản quang như giày dép, ba lô, áo khoác để những người khác có thể nhìn rõ và tránh bạn. Chọn giày thể thao chống nước: Nếu tập luyện trong thời tiết rét mướt và ẩm ướt, bạn bắt buộc phải chọn một đôi giày chống nước và có ma sát tốt. Ảnh: Shutterstock, Internet. Video "5 bài thể dục tốt cho người đau dạ dày". Nguồn: CSHP.

