Tập nhảy cường độ cao, Chi Pu bị rách cơ đùi... có nguy hiểm?

Chia sẻ trên Zing Chi Pu cho hay thời gian qua cô dành một tháng tập luyện cùng hai vũ công để chuẩn bị dự án show mang tên mình. Vì tập nhảy với cường độ cao, cô phải đối diện với nhiều chấn thương. Cụ thể cánh tay cô bị bầm dập, ửng đỏ, chân bị bong gân, thậm chí rách cơ đùi khi tập động tác mạnh...

Chi Pu cho biết cô bị rách cơ đùi khi thực hiện động tác xoạc chân.

Cụ thể, Chi Pu bị rách cơ đùi khi thực hiện động tác xoạc chân. "Sự cố này khiến tôi phải dừng tập. Sau một ngày nghỉ ngơi, thoa thuốc, tôi mới quay lại phòng tập", cô nói.

Nữ ca sĩ khẳng định tập nhảy có vất vả, chấn thương, cô vẫn giữ tinh thần vui vẻ và quyết tâm cao. Cô cho rằng không có thành quả nào mà không cần sự cố gắng, kiên trì, kể cả đau đớn.

Rách cơ đùi có nghiêm trọng

Rách cơ đùi sau là một trong những tổn thương thường gặp trong bệnh cảnh căng cơ (Muscle Strains). Căng cơ là tình trạng cơ bị kéo căng dãn quá mức hoặc thậm chí bị rách một phần hặc đứt hoàn toàn, thường xảy ra trong những hoạt động thể dục thể thao cường độ cao. Tất cả các cơ đều có thể bị tổn thương nhưng thường gặp nhất ở vị trí cơ đùi, cơ thắt lưng và cơ vùng cổ gáy. Khi bị tổn thương nhẹ, chúng ta có thể chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian, tuy nhiên nếu tổn thương nặng, rách hoặc đứt cơ hoàn toàn thì việc nhập viện điều trị, thậm chí phẫu thuật là điều cần thiết.

Tổn thương căng cơ được chia làm 3 mức độ. Tổn thương mức độ nhẹ, chỉ vài sợi cơ bị kéo căng hoặc bị đứt. Mặc dù tổn thương gây đau nhưng sức mạnh của khối cơ đó vẫn được đảm bảo. Điều trị chỉ cần nghỉ ngơi và tiên lượng rất tốt, hồi phục nhanh. Tổn thương mức độ vừa, có một số lượng tương đối lớn các sợi cơ bị đứt, khối cơ bị giảm sức mạnh tuy nhiên đau chỉ ở mức độ vừa, bệnh nhân vẫn có thể vận động được. Tổn thương nặng nề nhất, cả khối cơ bị đứt rời, đôi khi chúng ta còn nghe thấy tiếng "phựt" do cơ bị đứt, thậm chí sờ thấy "đường vết" lõm do cơ đứt tạo ra. Bệnh nhân đau dữ dội, bầm tím và tụ máu nhiều, mất hoàn toàn chức năng vùng vận động do cơ đó chi phối.